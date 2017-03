Requisitos para Salir al Exterior

La Dirección Nacional de Migración informa sobre los requisitos indispensables a tener en cuenta en caso de viajar al exterior en Semana de Turismo.

turismoLos uruguayos han cultivado el ritual turístico en la Semana Santa, Criolla o de Turismo, incorporando -al tradicional turismo interno por todos los rincones del país- los viajes hacia el exterior con la familia. En ocasión de estar en las vísperas del tradicional período de vacaciones, desde la Dirección Nacional de Migraciones se recuerdan los requisitos necesarios en caso de viajar con menores fuera de fronteras.

MENORES DE EDAD – REQUISITOS PARA VIAJAR AL EXTERIOR

Todos deberán portar documento hábil de viaje, (pasaporte o cédula de identidad), vigente y en buen estado de conservación.

MENOR URUGUAYO

Con pasaporte uruguayo

En este caso puede viajar solo y no necesita permiso de menor para salir y entrar al Uruguay, (el país de DESTINO puede igual exigirlo, razón por la que se sugiere consultar en el Consulado respectivo).

Con pasaporte extranjero o cédula de identidad según país de DESTINO (MERCOSUR y Asociados)

a. si viaja acompañado de ambos padres deberá portar Cédula de Identidad o Pasaporte Extranjero vigente y comprobar el vínculo al momento de egresar del país con PARTIDA DE NACIMIENTO otorgada por el Registro de Estado Civil o Intendencia Municipal, con vigencia no mayor a 1 año de expedida.

b. si viaja acompañado de un solo padre, (cuando es reconocido solo por éste), deberá viajar con su documento hábil (Cédula de Identidad o Pasaporte extranjero) y partida de nacimiento con vigencia no mayor a 30 días.

c. si viaja con un sólo padre y el otro es fallecido, deberá portar Cédula de Identidad o Pasaporte extranjero, partida de nacimiento con vigencia no mayor a 1 año y partida de defunción.

d. si es casado, deberá acreditarlo con partida de matrimonio.

e. si viaja con tutor, deberá acreditarlo con sentencia judicial.

Si posee autorización judicial para viajar, deberá pasar por nuestras oficinas con antelación al mismo.

Todos los demás casos que no están contemplados, necesitan indefectiblemente permiso de menor para viajar al exterior.

MENOR EXTRANJERO

Los menores de edad Residentes Legales, Residentes en Trámite o sin residencia que lleven viviendo más de 1 año en el país, deben viajar al exterior con Permiso de Menor, salvo en los siguientes casos:

a. acompañado de ambos padres comprobando el vínculo con Partida de Nacimiento inscripta en el Registro de Estado Civil, con una vigencia no mayor a 1 año.

b. acompañado por un solo padre cuando esté reconocido sólo por éste, deberá viajar con documento hábil de viaje y partida de nacimiento inscripta, con una vigencia no mayor a 30 días.

c. acompañado de un solo padre y el otro es fallecido, viaja con documento hábil de viaje, partida de nacimiento inscripta, con validez no mayor a 1 año de expedida y partida de defunción.

Los menores de edad que viajan con Pasaporte Diplomático, Oficial o Titulo de Identidad y Viaje NO NECESITAN PERMISO DE MENOR.

Para gestionar el permiso de menor visite la página: www.tramites.gub.uy