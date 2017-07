Asignaciones Familiares

El Banco de Previsión Social informa que en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 239/2015, se inició el proceso tendiente a que los niños, niñas y adolescentes retomen sus estudios. Realizado el cruce de información con la enseñanza pública y privada, formal y no formal, de todo el país, y la participación del Sistema Integral de Información de Asistencia Social (SIIAS), resultó que 14.235 beneficiarios de entre 5 y 17 años no están registrados.

A partir del lunes 3 de julio los responsables de los beneficiarios podrán consultar en la página web www.bps.gub.uy, por teléfono al 19 97, o en todas las sucursales y agencias del BPS, si los menores a su cargo están comprendidos.

En caso de no encontrarse en la nómina, no deberá realizar ningún trámite.