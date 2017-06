El Tema Retro de la Jornada

Gary Moore – Still Got the Blues 1989-1990

Robert William Gary Moore (4 de abril de 1952 Belfast, Irlanda del Norte-6 de febrero de 2011, Estepona, Málaga, España) fue un músico, compositor y productor norirlandés de blues rock y hard rock, conocido mundialmente por ser guitarrista líder en bandas como Thin Lizzy, Colosseum II y Skid Row, y por su extensa carrera en solitario como vocalista además.

Inició su carrera musical a los 16 años en la banda irlandesa Skid Row, donde conoció a su gran amigo Phil Lynott líder de Thin Lizzy, banda en la que participó en los discos Nightlife y Black Rose: A Rock Legend. A finales de la década de los setenta tomó en serio su carrera como solista, con la publicación de varios discos basados en el blues rock, hard rock y heavy metal. En los años ochenta y gracias a los álbumes Victims of the Future, Run for Cover, Wild Frontier y After the War alcanzó el reconocimiento mundial, obteniendo buenos resultados en las listas musicales como también en ventas.

En los años noventa se dedicó cien por ciento al blues y en especial al blues rock, que con discos como Still Got the Blues y After Hours le permitieron compartir con artistas como B.B. King, Albert Collins, George Harrison y Albert King, entre otros. En el posterior decenio decidió mezclar sus influencias, dando paso a álbumes que fluctuaron entre el hard rock y el blues rock.

Gary además fue conocido por ser uno de los guitarristas más solicitados para trabajar en discos de otros artistas como Greg Lake, Cozy Powell, John Mayall, Mick Jagger y Jack Bruce, entre muchos otros y también fue uno de los primeros músicos en mezclar el rock con la música celta.

Tras más de cuarenta años dentro de la escena musical, falleció de un ataque al corazón mientras dormía en un hotel de la ciudad española de Estepona en el año 2011.

Letra de “Still Got The Blues”

Used to be so easy to give my heart away.

but i found out the hard way,

there’s a price you have to pay.

i found out that love was no friend of mine.

i should have known time after time.

So long, it was so long ago,

but i’ve still got the blues for you.

Used to be so easy to fall in love again.

but i found out the hard way,

it’s a road that leads to pain.

i found that love was more than just a game.

you’re playin’ to win, but you lose just the same.

So long, it was so long ago,

but i’ve still got the blues for you.

So many years since i’ve seen your face.

here in my heart, there’s an empty space

where you used to be.

So long, it was so long ago,

but i’ve still got the blues for you.

Though the days come and go,

there is one thing i know.

i’ve still got the blues for you.

Nació en la ciudad de Belfast en Irlanda del Norte, como uno de los cinco hijos del matrimonio integrado por Bobby y Winnie Moore. Con tan solo 10 años de edad su padre le regaló una guitarra acústica marca Framus usada, pero es recién a los 14 cuando obtuvo su primera guitarra eléctrica, una Rosetti modelo Lucky Squire, que según él era muy mala e incluso en una presentación se rompió la parte de atrás mientras tocaba. En 1968 y con 16 años se fue de su casa por las malas relaciones entre sus padres y por los problemas políticos de su país, estableciéndose en Dublín. En dicha ciudad y gracias a su talento como guitarrista se integró a Skid Row conformada por Brendan Shields en el bajo, Noel Bridgeman en la batería y por Phil Lynott en la voz.

En 1970 tuvieron la oportunidad de abrir un concierto de una de las influencias de Gary, Peter Green exmiembro de Fleetwood Mac, que los ayudó a firmar un contrato con el sello CBS Records y que en adición a ello le vendió una de sus guitarras Gibson Les Paul 1959, que llegó a ser la primera guitarra comprada por él. Tras participar en los discos Skid de 1970 y 34 Hours del año siguiente, decidió retirarse de la agrupación para iniciar su carrera como solista a mediados de 1972. Con la ayuda de algunos músicos de sesión lanzó al mercado su álbum debut, Grinding Stone en mayo de 1973, bajo el apodo de The Gary Moore Band.

En 1974 se trasladó a Inglaterra donde se reencontró con su amigo Phil Lynnott, líder de Thin Lizzy, que lo invitó a participar en algunas presentaciones en vivo en reemplazo de Eric Bell. Luego fue invitado a grabar la guitarra líder en el tema «Still in Love With You» del disco Nightlife publicado a fines del mismo año. En 1975 el baterista Jon Hiseman de la banda británica Colosseum, lo convocó para la reformación de la agrupación a la cual llamó Colosseum II, en que también participaron el teclista Don Airey y el bajista Neil Murray, entre otros músicos. Con Hiseman y compañía grabó los álbumes Strange New Flesh en 1976, Electric Savage y War Dance ambos en 1977, con un sonido más cercano al jazz fusion.

A mediados de 1977 y luego de la salida del guitarrista Brian Robertson de Thin Lizzy, Lynnott lo llamó para participar en la gira por los Estados Unidos abriendo los conciertos de Queen y luego en diciembre de 1978, como miembro activo de la banda, participó en las grabaciones del disco Black Rose: A Rock Legend publicado al año siguiente.

En 1978 y luego de apoyar a Thin Lizzy en su gira por los Estados Unidos decidió regresar a su carrera en solitario con la ayuda de sus excompañeros de banda y a su vez amigos Phil Lynnott, Don Airey y John Mole, entre otros. Su segundo álbum llamado Back on the Streets, se publicó en septiembre del mismo año y debutó en el puesto 70 en la lista UK Albums Chart del Reino Unido.4 Este contiene su primer gran éxito en el país inglés «Parisienne Walkways», que alcanzó a entrar en el top 10 de la lista UK Singles Chart.

Con la llegada del nuevo decenio Gary viajó a Los Ángeles (California), donde convocó a algunos músicos para fundar el proyecto G-Force, que lanzó el álbum homónimo en 1980 y que no obtuvo muy buenos resultados en las listas musicales pero sí en la gira promocional, con dos noches consecutivas en el destacado Club Marquee de Londres, entre otras presentaciones por Gran Bretaña. Al poco tiempo después separó al grupo luego de recibir una invitación por parte de Greg Lake para participar en su carrera en solitario.

En 1982 y luego de colaborar en algunos discos de Greg Lake y Cozy Powell, decidió tomar en serio su carrera y por ello lanzó el álbum Corridors of Power, que incluyó el género heavy metal por primera vez y que llamó la atención del mercado estadounidense, ubicándose en el puesto 149 en la lista Billboard 200 y obtuvo, a su vez, la posición 30 en el Reino Unido. Durante la gira promocional llamada simplemente Corridors of Power Tour, tocó por primera vez en el Festival de Reading en Inglaterra el 26 de agosto de 1982. Al año siguiente tocó por primera vez en Japón con gran éxito, a tal punto que el sello Virgin Records grabó una de las presentaciones y publicó el primer álbum en vivo llamado Rockin’ Every Night – Live in Japan, solo para el mercado nipón. Con solo meses después se publicó el disco en vivo, Live at the Marquee. Por aquel entonces Gary ingresó a los estudios para publicar el cuarto álbum de estudio Victims of the Future a fines de 1983, que contiene una versión de «Shapes of Things» de Yardbirds y la power ballad «Empty Rooms». El éxito que generó en los mercados mundiales le permitió tocar en los más grandes festivales de varios países europeos entre ellos el Monsters of Rock, y además llegó por primera vez a los Estados Unidos a mediados de 1984 con muy buenos resultados. En ese mismo año el sello Jet Records relanzó para el mercado europeo el disco Dirty Fingers, que originalmente solo había sido publicado en Japón.

Para fines de 1984 fue lanzado We Want Moore!, considerado como uno de sus mejores registros en vivo y que fue grabado durante la gira Victims of the Future Tour en varias ciudades del hemisferio norte. Al año siguiente y con la ayuda de algunos músicos como Paul Thompson, Glenn Hughes y Bob Daisley grabó Run for Cover, que alcanzó muy buenos puestos en las listas europeas y su primer disco de plata en el Reino Unido.

De este se extrajo el sencillo «Out in the Fields» que contó con la colaboración de Phil Lynott, siendo esta además su último registro de estudio antes de su muerte a principios de 1986.

Durante la segunda mitad de 1986 volvió a los estudios para lanzar al año siguiente el disco Wild Frontier, con un sonido alejado del heavy metal y un poco más intimo, pero con el hard rock como estilo principal lo que se ve en temas como «Over the Hills and Far Away» y la versión de The Easybeats, «Friday on My Mind». Hasta ese momento fue su álbum más exitoso, llegando al número 1 en las listas musicales de Finlandia y Noruega. Durante la gira promocional, Gary invitó a Eric Singer en la batería y además en esta se grabó el primer registro audiovisual llamado Live at Isstadion Stockholm.

En 1989 lanzó al mercado After the War, que es considerado como el último gran disco cargado al heavy metal y al hard rock, luego que en 1990 cambiara su sonido a su principal influencia, el blues. Dicha producción obtuvo un gran éxito en los mercados europeos con disco de oro en Alemania y el tercer disco de plata consecutivo en el Reino Unido.

Para fines de 1989 Gary decidió retornar a sus estilos más influyentes; el blues y el blues rock, y para ello volvió a trabajar con Don Airey y Bob Daisley como también con su excompañero en Thin Lizzy, el baterista Brian Downey. Con esta nueva alineación grabó el disco Still Got the Blues, que fue un título propicio para lo que fue esta nueva etapa en su carrera, alejándose del heavy metal pero sin perder del todo el rock duro. El éxito fue total en los principales mercados europeos, siendo número 1 en Finlandia y Suecia, mientras que en el Reino Unido alcanzó disco de platino y a su vez fue certificado con el primer y único disco de oro en los Estados Unidos en 1995.6 Del disco se extrajo la power ballad «Still Got the Blues (For You)», que es su tema más conocido a nivel mundial.

En 1992 publicó After Hours, que contó con la colaboración del guitarrista B.B. King en el tema «Since I Met You Baby». Además obtuvo el puesto número 4 en el Reino Unido, la posición más alta para un álbum de estudio del fallecido músico.4 Durante la respectiva gira musical, fue grabado un material en vivo en los Estados Unidos y en el recinto Royal Albert Hall de Londres para el disco en directo Blues Alive de 1993. En ese mismo año junto al bajista Jack Bruce y al baterista Ginger Baker, exmúsicos de Cream, fundó el power trio BBM y lanzaron Around the Next Dream en 1994, que fue acompañada por una extensa gira por Europa hasta su separación a fines de dicho año.

En 1995 publicó un nuevo trabajo llamado Blues for Greeny, un álbum tributo al guitarrista Peter Green, exmiembro de Fleetwood Mac, que es uno de sus principales influencias. Dos años después lanzó al mercado, Dark Days in Paradise, con el cual retornó en parte al hard rock, pero sin perder del todo el blues rock. El siguiente trabajo A Different Beat, fue el disco menos conocido del guitarrista ya que no llamó la atención de las listas musicales. Como el disco anterior continuó con el hard rock y el blues rock, pero como su nombre lo indica incluyó algunos nuevos sonidos como temas casi bailables, en una orientación más hacia la música pop.

Con la llegada del nuevo milenio y luego de experimentar con algunos estilos en sus dos anteriores álbumes, determinó regresar al blues y para ello publicó en 2001 el disco Back to the Blues, que lo puso de nuevo en las listas musicales del mundo. Un año más tarde y junto a Cass Lewis exbajista de Skunk Anansie y al baterista Darrin Mooney de Primal Scream creó un nuevo proyecto y publicaron Scars, que siguió con la misma temática de sus principales trabajos de principios de la década de los noventa. Por aquel mismo tiempo su principal sello discográfico, Virgin Records, publicaba constantes álbumes recopilatorios como The Best of the Blues y Parisienne Walkways – The Blues Collection, entre otros.

En 2003 Sanctuary Records publicó el primer registro audiovisual en formato DVD llamado Live at Monsters of Rock, que fue precisamente grabado en el festival Monsters of Rock durante una gira por Inglaterra. Al año siguiente lanzó al mercado Power of the Blues, que contó con la participación de Bob Daisley, bajista con quién obtuvo gran éxito en los años ochenta.

Para fines de 2005 terminó con el contrato con el sello Sanctuary para firmar por la estadounidense Eagle Records. Con esta nueva casa discográfica lanzó en 2006 Old New Ballads Blues, que incluyó algunos covers y como su nombre lo dice la gran mayoría son baladas basados en el blues. Al año siguiente con Close As You Get, siguió con la misma característica del trabajo anterior con algunas versiones de músicos como Chuck Berry, Sonny Boy Williamson II, John Mayall y Son House.

En septiembre de 2008 fue publicado Bad for You Baby, que contó con algunos covers como «Walkin’ Thru the Park» y «Someday Baby» de Muddy Waters y «I Love You More Than You’ll Ever Know» de Blood, Sweat & Tears. Al año siguiente el sello Eagle lanzó el disco recopilatorio Essential Montreux que posee cinco discos grabados en vivo en el Festival de Jazz de Montreux en sus presentaciones en las versiones de los años 1990, 1992, 1995, 1997 y 2001.

Tras su fallecimiento, el sello Eagle publicó el álbum en vivo Live at Montreux 2010, que fue su última presentación filmada y al año siguiente fue lanzado el segundo álbum póstumo Blues for Jimi, que fue grabado en 2007 en homenaje al guitarrista Jimi Hendrix.

Fallecimiento

El 6 de febrero de 2011 y a la edad de 58 años, falleció mientras dormía en una de las habitaciones del Kempinski Hotel Bahía en la ciudad de Estepona en España.10 Según su novia, con quién pasaba unas vacaciones en dicha ciudad, cenaron tranquilamente y luego se trasladaron a la habitación sin problemas. Ella dio la alarma a las 4:00 a.m. llegando al cuarto el servicio del hotel y posteriormente la policía, quienes le dieron masajes al corazón para salvarlo pero lamentablemente sin éxito.

Según informó la policía española, su cuerpo no presentaba signos de violencia por lo que no se abriría ningún tipo de investigación. La autopsia practicada al cuerpo del guitarrista, reveló que su muerte fue causada por un ataque al corazón. La noticia de su muerte fue dada a conocer por el mánager de Thin Lizzy, Adam Parsons.

Sus restos descansan en el cementerio de St. Margaret en Rottingdean en el condado de Sussex Oriental en Inglaterra, cuya ceremonia solo contó son sus familiares e íntimos amigos.

Guitarras

La Gibson Gary Moore Les Paul.



Su primera guitarra eléctrica la obtuvo a los 14 años y era una Rosetti modelo Lucky Squire. Sin embargo la primera que él compró con sus propios medios fue una Gibson Les Paul 1959 usada, que se la vendió el exmiembro de Fleetwood Mac Peter Green. Con el pasar de los años usó diversos modelos de guitarras Gibson, como la Firebird III, Firebird V y la Gibson Flying V.12 A su vez y al mismo tiempo comenzó a usar diversas guitarras de la marca Fender, como la Stratocaster y la Telecaster.

En la década de los ochenta comenzó a usar más variedades de guitarras. Una de sus marcas favoritas durante ese tiempo era la Ibanez, en sus modelos Roadstar RS1000, Artist AR300, Destroyer DT-330 y DT-380 y la Roadstar II en los colores azul metálico y gris metálico lo que se puede observar en los vídeos promocionales de «Empty Rooms» y «Shapes of Thing», respectivamente.

A lo largo de su extensa carrera ha usado decenas de estos instrumentos como la guitarra barítono Jerry Jones, la Ozark Resonator 3515BTE y diversos modelos de las marcas Dean Guitars, PRS Guitars, Vigier, Charvel y Jackson, entre otras. De igual manera ha tocado las principales guitarras acústicas de las fábricas Taylor Guitars y Takamine en sus versiones de seis y doce cuerdas.

También y gracias a millonarios contratos con mencionadas fábricas tuvo la oportunidad de personalizar algunas de ellas, como una propia versión de la Jackson Soloist a la cual llamó Flags, ya que estaba llena de diversas banderas del mundo. Esta fue lanzada como edición limitada entre los años 1988 y 1989, principalmente para el mercado europeo. Lo mismo pasó con la marca Hamer, que creó una versión especial para él de su modelo Floyd Rose en los colores blanca y negra, entre los años 1984 y 1985, que fue usada en el video de «Out in the Fields».

Cabe mencionar que la empresa Gibson fabricó una guitarra modelo Les Paul con especificaciones exclusivas para él en el año 2000. Tras su muerte y como homenaje al fallecido músico, aquella guitarra fue lanzada bajo el nombre de Gary Moore Les Paul en 2013, pero solo para los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Al igual que muchos de los guitarristas de su tiempo, ha reconocido que sus principales influencias fueron los primeros músicos del hard rock y del blues como Albert King, Eric Clapton, Jimmy Page, B.B. King, Jeff Beck, Paul Kossoff, Steve Marriott, Alexis Korner, Albert Collins y Robert Johnson, entre otros. Sin embargo él ha reconocido que los guitarristas que más lo han influenciado han sido Peter Green de Fleetwood Mac y Jimi Hendrix, que incluso en su carrera les dedicó tributo en los álbumes Blues for Greeny y Blues for Jimi respectivamente.

De igual manera él ha sido nombrado como influencia por otros guitarristas del blues rock, que han iniciado su carrera en los últimos veinte años como Eric Gales, Jeff Healey, Jonny Lang, Robert Randolph, Eric Johnson, John Mayer, Kenny Wayne Shepherd y Scott Henderson, entre otros.19 En el caso de los géneros rock duro y heavy metal los guitarristas Vivian Campbell, Patrick Rondat, John Norum, Paul Gilbert, Gus G, Slash, Orianthi Panagaris, Joe Bonamassa, Adrian Smith, Doug Aldrich, Zakk Wylde, Randy Rhoads, John Sykes, Mikael Åkerfeldt y Kirk Hammett, lo han nombrado como una de sus influencias y además han reconocido ser fanáticos de él, en diversas entrevistas con el pasar de los años.

Legado y homenajes

Desde su muerte una gran variedad de músicos le han dedicado palabras, tanto en algunas entrevistas como en sus propias páginas web, reconociendo su enorme legado y labor dentro de la música. Algunos de ellos han sido el vocalista y amigo Ozzy Osbourne, Brian Downey y Scott Gorham de Thin Lizzy, el actual baterista de Kiss y músico de Gary en la gira Wild Frontier Eric Singer, Kirk Hammett de Metallica, Doug Aldrich de Whitesnake, Tony Iommi de Black Sabbath, el cantante irlandés Bob Geldof, Roger Taylor y Brian May de Queen, el vocalista de ópera Andy DiGelsomina, Ricky Warwick de The Almighty, Glenn Hughes, Bryan Adams, Henry Rollins y Mikael Åkerfeldt de Opeth, entre otros muchos.

A su vez han sido varios los artistas y bandas que lo han homenajeado en los conciertos en vivo y en respectivos álbumes, tocando algunos de sus grandes éxitos. El 18 de abril de 2011 varios músicos irlandeses como Eric Bell y Brian Downey de Thin Lizzy, realizaron un concierto en su honor en el recinto Whelan’s Bar en Dublín, al cual llamaron The Gig for Gary. Este mismo tipo de homenaje se realizó en Budapest el día 4 de abril de 2012, en el recinto PeCsa Music Hall.

También las revistas británicas de rock Classic Rock, Guitarist y Total Guitar, publicaron diversos artículos en su honor. En el caso de Guitarist, reveló un material inédito de fotografías de Gary tomadas en el año 2009. Durante varios días después de su muerte, miles de fanáticos expresaron su lamento a través de Twitter, como Sharon Osbourne y Danny Jones líder de McFly.

Por último algunas ciudades del mundo han honrado su trayectoria con diversos homenajes, como es el caso de la capital húngara Budapest, que plantaron un árbol memorial en la Plaza Eiffel con una placa en forma de uñeta con su nombre. En julio de 2013 en la ciudad noruega de Skånevik — específicamente en una pequeña isla al frente de su costa — instalaron una estatua con su figura, ya que allí se celebra cada año el Skånevik Blues Festival y que en las últimas versiones fue el artista que más veces se subió a ese escenario.