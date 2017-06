Talleres de Búsqueda y Rescate

Por primera vez en nuestro departamento se realizaran talleres y simulacros de búsqueda y rescate de personas tanto en agua como en tierra.

Rescatistas con perros entrenados en búsqueda de personas y Rescatistas con equipos en agua se unen a este espectáculo demostrativo abierto a todo Público.

Las inscripciones para participar registrarse en Cruz Roja Soriano en Rodó 943.

Se detalla el cronograma de actividades días jueves 22 viernes 23 sábado 24 y Domingo 25.

Grupos participantes.

Grupo GOAR de la República Argentina

Asociación Civil K 9 de Campana República Argentina

CCR Curso Capacitación Rescate (Miembros del Ministerio del Interior)

K 9 Mantroihna Porto Alegre RS Brazil

Bomberos Voluntarios de Salto

Organización K SAR Uruguay

Brigada Radioaficioados Voluntarios Uruguayos

Grupo Scout Nº 1 de Comunicaciones de Fray Bentos

Red Emergencias AR Rosario – Argentina (via enlace de radio)

Grupo Comunicaciones y Rescate de Chile (via enlace de Radio)

Grupo Apoyo y Emergencias de Chile (via enlace de radio)

ONG Alfa Sierra Delta de Chile (via enlace de radio)

Filial BRAVU Bahía Blanca Argentina

Comité Ejecutivo Departamental Cruz Roja Soriano

Comité Ejecutivo Local Cruz Roja Dolores

K 9 Ejercito Nacional

Acompañan en estas Actividades Batallón de Infanteria N 5, Prefectura, Jefatura de Policía., hospital Dolores y Mercedes,intendencia Departamental de Soriano, Club de Remeros Mercedes, Cruz Roja Uruguaya departamental Soriano y Dolores.