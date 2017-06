El Tema Retro de la Jornada

Republica – Ready To Go

Republica es una banda inglesa formada en 1994 y que alcanzó su máxima popularidad entre 1996 y 1998. Su música fue descrita como Tecno-Pop y Punk-Rock aunque Melody Maker la denominó electrónica.

La banda fue iniciada por el exteclista de Flowered Up Tim Dorney y Andy Todd. Su primer sencillo «Ready to Go» se convirtió rápidamente en un éxito al que le siguió la canción «Drop Dead Gorgeous». Su cantante principal fue Saffron quien antes había estado en la banda N-Joi. La banda sufrió cuando su discográfica, Deconstruction Records, poco después del lanzamiento del álbum Speed Ballads fue adquirida por BMG que lanzó el álbum Best Of, este fue lanzado sin el consentimiento de la banda con fotografías antiguas y de mala calidad, tal y como aseguraría Saffron en un comunicado a través de la web de la banda.

Desde 1998 la banda no saca a la venta nuevo material.

A principios de 2010, las imágenes aparecieron en la página oficial de Facebook de la banda que muestra a la banda ensayando en un estudio. El 26 de abril de 2010, fue anunciada por el NME que Republica se establece en la reforma de un re-lanzamiento de «Ready to Go», apoyado por una serie de conciertos y las fechas del festival.

En junio de 2010 el remix fue lanzado y alcanzó el puesto #1 en la lista del Club de Upfront. La pista ha sido producida por Andy Gray y Alan Moulder.