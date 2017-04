Entrega Canastas Plan Alimentario

El Departamento de Acción Social y Familia de la Intendencia de Soriano, comunica el cronograma de entrega de Canastas y leche en polvo del Plan Alimentario a los beneficiarios del mismo.

MARTES 4 DE ABRIL- se efectúa la entrega de Leche en Polvo a beneficiarios que tienen la tarjeta magnética que corresponden a Riesgo Nutricional y Celiacos;

MIERCOLES 5 DE ABRIL -se efectúa la entrega de canastas a RIESGO NUTRICIONAL a aquellos beneficiarios que aún no han recibido la tarjeta y están en listado enviado por INDA.

JUEVES 6 DE ABRIL- se entregaran las canastas Especiales (Enfermos Crónicos) a aquellos beneficiarios que aún no han recibido la tarjeta y están en listado enviado por INDA.

La misma comenzará a partir de la hora 08:30 hasta la hora 13:30 en el predio de los Talleres Municipales.

Se aclara que por orden de Inda en esta entrega, al no haber enviado Pasta común (Fideos) se entrega por este arroz.