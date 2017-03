Centro Publico de Empleo

Hasta el 30 de marzo está abierto el llamado para emprendedores de Dolores interesados en acceder a los PIP (prestamos inversión productiva).

Los interesados deben concurrir al CePE (Centro Público de Empleo) de dicha ciudad, ubicado en la Casa de Cultura de Dolores en el horario de 9 a 15 hs.

Así se informó al realizarse el lanzamiento de este nuevo llamado, durante un acto efectuado en la sede la Liga Comercial e Industrial de Dolores, con la presencia de autoridades locales y de INEFOP.

En oportunidad del evento sucedido en Dolores el pasado año, INEFOP, resolvió apoyar con un fondo de $ 2.000.000 destinados a prestamos PIP exclusivamente para la ciudad de Dolores.

El pasado mes de enero se entregaron los equipamientos del primer llamado realizado a fines del pasado año, y tal como fuera resuelto en su oportunidad por el Comité Dptal. de Empleo de Soriano se realizara este nuevo llamado.

La gestión de estos fondos se realizan en la Intendencia de Soriano a través del CePE, quien tiene a cargo desde hace varios años el Fondo rotatorio departamental en convenio con MTSS-DINAE.

Para poder postularse a estos fondos, se debe presentar un proyecto viable económicamente, destinado a generar empleo o a consolidar fuentes de trabajo ya existentes. Ademas el solicitante debe tener experiencia en la tarea que desarrolla o formación profesional en la misma. Se priorizan emprendimientos que tengan dificultades para acceder a los mecanismos tradicionales de financiación.

Recordamos también que en el caso de los PIP, se financian herramientas o útiles de trabajo no fungibles, no se financian materia prima ni materiales de construcción. Y el equipamiento se adquiere y se entrega en mano a los seleccionados, no entregándose dinero.

Las tasas de financiación son muy convenientes, debiéndose realizar el repago en pesos uruguayos.

Estos prestamos ademas tienen un componente de solidaridad puesto que con el repago de los beneficiarios se genera un fondo rotatorio para apoyar a otros emprendedores en llamados posteriores.

Los emprendedores que resulten seleccionados luego de visitas y análisis técnicos de sus proyectos, son puestos a consideración del Comité dptal antes mencionado quien debe dar su aval para la concreción del préstamo, generándose así un espacio de interacción y articulación entre organismos públicos, privados y actores sociales.