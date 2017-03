IMS a la Opinion Publica

INTENDENCIA DE SORIANO A LA OPINION PUBLICA:

Ante los hechos de publico conocimiento consistentes en la ocupación de reparticiones pertenecientes a la Intendencia Municipal de Soriano, se expresa lo siguiente:

NO SE HA RECIBIDO COMUNICACION OFICIAL DE ADEOM SORIANO.

Formalmente no se ha recibido planteo alguno por parte de quienes sostienen las medidas adoptadas en distintas reparticiones de la Intendencia.

FACULTADES DE LA ADMINISTRACION.

La Intendencia reafirma el ejercicio de su facultad de evaluación y contralor del desempeño de todo su personal, conforme a las normativas que rigen la relación funcional.

VERSIONES DE PRENSA DEL DIA DE HOY.

Según se ha manifestado públicamente, los motivos de la adopción de las medidas serían el cese de cuatro funcionarios en la ciudad de Dolores y la existencia de un listado de funcionarios que cesarían en los próximos días. Sobre estos puntos se expresa que con fecha 2 de marzo de 2017 el Intendente de Soriano dispuso cesar a cuatro funcionarios contratados, NO presupuestados, a pedido de la unanimidad de los integrantes del Municipio de Dolores, tercer nivel de gobierno, por no cumplir satisfactoriamente las respectivas tareas. Respecto a la existencia de un listado de funcionarios a cesar próximamente, este Ejecutivo deja expresa constancia que no existe tal listado.

