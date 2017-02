Transito para el 28 de Febrero

La Brigada de Tránsito de la Intendencia de Soriano ha dispuesto una serie de medidas a aplicar los días domingo 26 y martes 28 de febrero, con motivo de desarrollarse en Mercedes los festejos del “Grito de Asencio”.

El domingo 26, la llegada de la 15ª marcha de caballería del “Grito de Asencio” se producirá a a las 17:30 hs. en los accesos a Mercedes por ruta 21, desarrollando el desfile que recorrerá: Br. Viera y Benavídez, Av. Fregeiro, Av. Lavalleja, Av. Luis Alberto de Herrera, rambla Batlle y Ordóñez, Colón, Careaga y Artigas arribando a Plaza Independencia a las 18:30 hs.

Por ese motivo se solicita precaución en el tránsito y no circular mientras transcurra la marcha. Además no se podrá estacionar en el entorno de la plaza Independencia entre las 17 y las 20 hs.

En tanto, para el martes 28, con motivo de los actos centrales del 206º aniversario del “Grito de Asencio”, un desfile de caballería ingresará alrededor de las 19:30 hs. por Br. Viera y Benavídez, 28 de febrero, Careaga, Artigas y Giménez, arribando a Plaza Independencia a las 20:30 hs.

También para esta ocasión se solicita precaución en el tránsito y no circular mientras transcurra el desfile. Además no se podrá estacionar en el entorno de la plaza Independencia entre las 18 y las 23 hs.