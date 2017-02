Recolección 27 y 28 de Febrero

-El Dpto. de Higiene de la Intendencia de Soriano pone en conocimiento de la población, que los días 27 y 28 de febrero la recolección de residuos domiciliarios en las ciudades de Mercedes, Dolores y Cardona, se realizará en los horarios habituales.

Lo que no se realizará en este día será la recolección de residuos no convencionales (productos de poda, chatarra, etc.), por lo que se solicita a la población no depositar los mismos en la vía pública.

INTENDENCIA DE SORIANO.