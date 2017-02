El amor y la escasez de tiempo

Hoy en día encontrar tiempo para nosotros mismos y nuestras aficiones se ha convertido en una odisea.

La sociedad actual nos bombardea con tareas y obligaciones que parecen indispensables para estar a la altura y no ser menos que los demás. Trabajar, aprender idiomas, atender las numerosas redes sociales, ir al gimnasio (un cuerpo fitness es indispensable hoy en dia)…

Al acabar el dia, uno se para a pensar y se da cuenta que no ha dispuesto prácticamente de nada de tiempo para el mismo. Y si lo ha tenido, seguramente lo habrá aprovechado para ver el último capítulo de la serie de moda (algo indispensable también).

Todos estos deberes extra, nos quitan el tiempo tan valioso que podríamos emplear en leer, salir a tomar una cerveza o incluso en algo imprescindible para la supervivencia humana… ¡nuestras relaciones sentimentales!

Mucha es la gente que tiene problemas para encontrar pareja debido a la escasez de tiempo.

El estrés con el que compaginamos todas nuestras tareas diarias, hace que dejemos de lado las relaciones personales y que conocer gente nueva se convierta en todo un reto.

Reflexionar sobre la necesidad de todas estas tareas o preguntarnos si realmente disfrutamos en ellas, seguramente sería ir demasiado lejos para muchas personas.

Por eso, y con el objetivo de permitir que todos los estresados del mundo podamos ligar, ha nacido Skokka.

Skokka es un portal web destinado a ayudarte a conocer mujeres bellas y hombres guapos. El portal recibe multitud de visitas diarias en cada una de sus categorías, en los más de 16 países en los que está presente.

Es muy sencillo, tan solo tienes que navegar entre los cientos de anuncios que se publican diariamente y contactar con quien más te guste, sin intermediarios.

Puedes encontrar gente de todo tipo que busca lo mismo que tu, no pierdas la oportunidad de poder conocer y vivir momentos únicos y especiales.

Y si no tienes bastante con esto, puedes conocer a #Lacommunity de Skokka en sus redes sociales y su blog, donde tratara de la forma más divertida temas con los que de seguro te sentirás identificado.