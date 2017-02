Cambios en el Carnaval

Tomando en cuenta los pronósticos meteorológicos, la Intendencia de Soriano a través del Departamento de Cultura decidió posponer para el domingo el desfile inaugural de “Carnaval de Soriano 2017” que se iba a realizar este sábado.

Los anuncios de lluvias previstas para este sábado, obligan a adoptar la medida de posponer el evento trasladándolo al domingo con los mismos detalles.

El desfile será a las 21 hs. por avenida Lavalleja desde calle Rivas hasta la Av. Luis Alberto de Herrera y contará con la participación de las agrupaciones de humoristas, murgas, lubolos, cabezudos y la scola do samba Unidos do Norte.

Debido a este evento, se solicita a los conductores de vehículos que a partir de las 18 hs. no estacionen en el tramo por donde se llevará a cabo el desfile, en el marco de los controles y medidas de seguridad que implementará Brigada de Tránsito.

Se invita al público en general a concurrir y disfrutar de este gran evento popular.