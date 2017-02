Este sábado en el tradicional trayecto de Av. Lavalleja de la ciudad de Mercedes, se realizará el gran desfile inaugural de Carnaval de Soriano edición 2017.

El mismo es organizado por la Intendencia de Soriano a través del Departamento de Cultura y contará con la participación de las agrupaciones de humoristas, murgas y lubolos. A ellos se suman los tradicionales cabezudos, una scola do samba Unidos do Norte y los infaltables máscaros sueltos que amenizarán esta gran fiesta popular.

El desfile dará comienzo a las 21 hs. por avenida Lavalleja desde calle Rivas hasta la Av. Luis Alberto de Herrera.

Debido a este evento, se solicita a los conductores de vehículos que a partir de las 18 hs. no estacionen en el tramo por donde se llevará a cabo el desfile, en el marco de los controles y medidas de seguridad que implementará Brigada de Tránsito.

Se invita al público en general a concurrir y disfrutar de este gran evento popular.