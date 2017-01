Reunion con Vecinos

Este martes el Intendente Agustín Bascou, mantuvo una reunión con vecinos del paraje SADAM quienes manifestaron preocupación ante versiones sobre el traslado del vertedero de residuos a una cantera de la zona.

Agustín Bascou dejó claro que el actual vertedero de residuos de Mercedes está entrando en sus etapas finales, razón por la cual la Intendencia está abocada a conseguir un nuevo lugar. Este nuevo sitio deberá reunir las condiciones ambientales adecuadas y en base a los lineamientos de la DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente) y de otros organismos especializados que deben estudiar la viabilidad del lugar.

El jefe comunal le explico claramente a los vecinos que sobre el lugar en cuestión, una cantera en la zona de SADAM por la que un particular presentó una propuesta, no hay ninguna decisión tomada, “voy a hacer lo que me indique el sentido común, apoyándome en los informes técnicos correspondientes”, remarcó Bascou.

En la oportunidad, el intendente Bascou, estuvo acompañado por los directores de Higiene y Medio Ambiente, y de Planificación Estratégica; Carlos Aunchayna y Andrés Magnone, respectivamente. Integrantes de unas 20 familias de paraje SADAM estaban presentes en el salón de actos “Eduardo V. Haedo” de la comuna, así como también varios ediles departamentales.

Los asesores que acompañaron a Bascou, informaron además a los vecinos sobre los planes de la Intendencia para mejorar la gestión de la disposición final de los residuos sólidos urbanos

Al finalizar el encuentro, los vecinos entregaron una nota firmada por ellos, donde manifiestan su postura en torno al tema, carta que también hicieron llegar a la Junta Departamental.