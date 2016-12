El Sistema Único de Cobranza de Ingresos Vehiculares (SUCIVE) informa que no se realizarán trámites de transferencias, reempadronamientos, ni empadronamiento de automotores hasta el día 4 de enero de 2017.

La medida se debe a que no tendrá operabilidad en el sistema durante los días 2 y 3 de enero, por lo que en esos días no se podrá realizar trámite alguno con respecto a Tránsito y Patente de Rodados y/o pagos de la misma.

Ante esta situación, el intendente Agustín Bascou dispuso mediante decreto, que en los trámites de empadronamiento, se hará entrega al gestionante de un documento provisorio “Permiso de Circulación”, el que tendrá validez en todo el país hasta el día 4 de enero 2017 inclusive.

Los trámites relativos a Licencias de Conducir se realizarán normalmente.