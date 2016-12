A pocos días de su debut en España el BNS -Ballet Nacional Sodre- ha dejado al público y a la prensa de aquel país y del mundo sorprendidos.

La gira presenta 15 funciones en los renombrados Gran Teatre del Liceu –Barcelona- y Teatros del Canal –Madrid-, siendo esta la primera vez que una compañía sudamericana actúa con todos sus integrantes. Desde Barcelona hasta Carolina del Norte, los medios se han hecho eco de la presentación del Ballet Nacional, que al momento supera las 14.000 entradas vendidas para el total de su gira.

El BNS está en el Gran Teatre del Liceu hasta el 20 de diciembre, momento en el que cambian de región y de título, para llegar a Madrid –Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial-, el 23 de diciembre, con un programa variado que presenta Paquita –de Luis Ortigoza-, One and others –de Demis Volpi- y Sinfonietta –de Jirí Kylián-.

Luego, continuando en Madrid, en Teatros del Canal presentarán entre el 27 de diciembre y el 1 de enero Coppelia y del 4 al 8 de enero un programa variado con: Petite Mort –de Jirí Kylián-, Without Words –de Nacho Duato- y Sinfonietta –de Jirí Kylián-.