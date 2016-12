Centro Historico y Geografico

Nuestro Centro está siempre tratando de acercar a sus socios, amigos y vecinos del departamento todo lo

que merece ser conocido por significar un aporte a la cultura en términos generales y un descubrimiento de,

no sólo documentos, declaraciones, decretos, obras o posiciones de escritores, historiadores o

personalidades que han dejado su impronta en hechos o posiciones relacionadas con su actividad en

particular o con temas que importan a la colectividad.

También nos interesa apoyar y acompañar el ignorado esfuerzo, o lo llamaríamos arte, que muchos de

nuestros vecinos realizan en actividades que de una u otra manera se relacionan con la misma historia de

nuestra patria chica o regional. Así y en diversas ocasiones hemos rescatado del olvido actividades, oficios u

ocupaciones que han ido desapareciendo por el mismo transcurso del tiempo, como han sido las charlas

referidas a peluqueros, relojeros, encuadernadores, tapiceros, profesoras de piano, etc.

También hemos realizado charlas y exposiciones sobre los antiguos fotógrafos, sobre la evolución de

materiales y diferentes épocas de la educación, de publicaciones y prensa de distintos años, de fotografías de

lugares y sitios del departamento.

Se han presentado libros y se ha colaborado con autoridades, sitios de enseñanza, actos públicos y recibido

en nuestros salones prestigiosos historiadores y expertos en temas de interés nacional y mundial.

Recalcamos en forma especial y relacionado con lo que primero expusimos, las exposiciones de Jorge

Muñoz Roble con bellísimos cuadros realizados con papeles de golosinas con una técnica propia y excelente

y la última basada en la colección del papel moneda de más de 100 países en varias de sus ediciones con la

que nos deleitó el vecino José Luis Bastos.

Con relación a esta última realizada en los días finales de octubre (28 y 29) mostramos distintas fotos de lo

expuesto y de la concurrencia que quedara admirada del trabajo exhibido que trasunta la dedicación,

prolijidad y perseverancia del expositor de quien no se conocía ese hobby

Completaremos este año de proficua actividad con la presentación en dos fines de semana (9 y 16 de

diciembre) por la Noche de los Museos, una exposición y disertación sobre diferentes tipos de juguetes que

han sido dejados de lado por nuestros niños, interesados hoy en otro tipo de entretenimiento. Será

complementado por una charla de un conocido vecino radicado en una lejana ciudad que ha tenido por

costumbre ir recolectando ese tipo de entretenimientos, hoy pasados de moda en su casi totalidad, Sr. Luis

A. Miller, bagaje que será aumentado con otros aportados por allegados al Centro.

Hará también dentro de esta programación su primera presentación en público, un cuarteto de cuerdas

dedicado a la música barroca, integrado por conocidos vecinos del medio.

Una inquietud que nos moviliza en estos momentos es poder ubicar con la diligencia necesaria para tal fin,

la profusa documentación, bibliotecas, obras históricas, apuntes y distinta documentación que las herederas

del extinto profesor Manuel Santos Pírez donaran a nuestra Institución.