En relación a la decisión de no habilitar la Tribuna Olímpica por parte de los clubes organizadores del clásico de Primera División del Campeonato de Fútbol uruguayo que se disputará el próximo domingo 27 de noviembre, el Ministerio del Interior realiza las siguientes puntualizaciones:

1 – en ocasión de partidos clásicos en que fueron locatarios tanto el Club Atlético Peñarol como el Club Nacional de Football, cada uno en su oportunidad decidieron la exclusividad de la Tribuna Olímpica para sus hinchadas haciendo uso del derecho de localía.

2 – en este Campeonato Uruguayo Especial solo se juega un único partido clásico razón por la cual -a pesar de localía definida para el CAP- a pedido del CNdeF, no hubo acuerdo en compartir la Tribuna Olímpica sin presencia policial pero sí lo hubo para exigir que la Policía estuviera en el pulmón de dicha tribuna como condición para habilitarla.

3 – considerando a este partido como de alto riesgo, los clubes decidieron no compartir la Tribuna Olímpica sabiendo que la decisión técnica de la Policía Nacional (del no ingreso a las tribunas), se conoce y se aplica desde hace tiempo. No obstante, con la finalidad de buscar una salida al tema la Policía sugirió:

– hacer una separación con una infraestructura física, (que permitiera el acceso a la Policía), de forma que las hinchadas no tuvieran contacto visual entre ellas; y,

– que la puerta de acceso a dicha separación estuviera clausurada asignando en ese puesto un grupo de la Guardia Republicana para una respuesta inmediata en caso de incidentes.

Esta opción no fue aceptada por la Comisión de Seguridad de la AUF, por lo cual los organizadores optaron por no habilitar la citada tribuna.

4 – siendo que el objetivo era disminuir riesgos se podría haber optado por otras soluciones, por ejemplo:

– habilitarla solo para hinchada locataria

– cederla exclusivamente para la hinchada visitante

– compartir la tribuna con pulmón cubierto por referentes de la empresa de seguridad privada

– habilitar la Tribuna Olímpica exclusivamente a familias con hijos o invitar a escolares a que presenciaran el espectáculo promoviendo un clima de paz y convivencia

– aceptar la propuesta alternativa que ofreció la Policía Nacional

Frente a esta situación, es opinión de esta Secretaría de Estado que los organizadores optaron por la peor solución.

5 – la Policía Nacional siempre prestará las garantías necesarias para la seguridad de los ciudadanos incluidos los asistentes a un espectáculo privado masivo como lo es un partido clásico del fútbol uruguayo, pero su participación se encuadra en el acuerdo asumido oportunamente con la AUF y la Intergremial, reclamando a los organizadores de los encuentros la cuota parte de responsabilidad que les corresponde.