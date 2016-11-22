LA ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS, EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DEL 75 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA AGRUPACIÓN NOTARIAL DE SORIANO, EL DÍA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 LLEVARÁ A CABO EN NUESTRA SEDE DE LA CALLE 18 DE JULIO 318, EN EL HORARIO DE 16 A 20HS, UNA JORNADA DE ASESORAMIENTO GRATUITO Y DE PUERTAS ABIERTAS PARA LA COMUNIDAD, PARA TODOS AQUELLOS QUE NECESITEN EVACUAR DUDAS QUE TENGAN QUE VER CON LAS DISTINTAS ÁREAS QUE HACEN A LA LABOR NOTARIAL.
ESTA ACTIVIDAD SURGE COMO RESULTADO DEL PROYECTO “ESCRIBANOS SIEMPRE CONTIGO”, QUE SE HA VENIDO DESARROLLANDO EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAÍS Y RESPONDE AL COMPROMISO SOCIAL DE NUESTRA PROFESIÓN.
SE FORMARÁN EQUIPOS TRABAJO CON ESCRIBANOS DEL MEDIO Y CONTAREMOS ADEMÁS CON LA PRESENCIA DE LA PRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS DEL URUGUAY ESC. ALICIA SANTOS Y LA SECRETARIA MARIELA MARTÍNEZ QUIEN A SU VEZ ES COORDINADORA DEL PROYECTO.
LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR DEBEN INSCRIBIRSE PARA ORGANIZAR LA AGENDA, EL DIA MIERCOLES EN EL HORARIO DE 9 A 12 Y 14 A 17 HORAS Y EL DÍA JUEVES EN EL HORARIO DE 9 A 12, A TRAVÉS DEL TELÉFONO 45324672 O DIRECTAMENTE EN NUESTRA OFICINA.
Asociación de Escribanos
LA ASOCIACIÓN DE ESCRIBANOS, EN EL MARCO DE LAS CELEBRACIONES DEL 75 ANIVERSARIO DE FUNDACION DE LA AGRUPACIÓN NOTARIAL DE SORIANO, EL DÍA JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 LLEVARÁ A CABO EN NUESTRA SEDE DE LA CALLE 18 DE JULIO 318, EN EL HORARIO DE 16 A 20HS, UNA JORNADA DE ASESORAMIENTO GRATUITO Y DE PUERTAS ABIERTAS PARA LA COMUNIDAD, PARA TODOS AQUELLOS QUE NECESITEN EVACUAR DUDAS QUE TENGAN QUE VER CON LAS DISTINTAS ÁREAS QUE HACEN A LA LABOR NOTARIAL.