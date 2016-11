Caras y Caretas …

Assange: “Hillary Clinton fue la figura clave en la destrucción del Estado de Libia”

RT.- En una entrevista exclusiva con el periodista australiano John Pilger, Julian Assange habló además de las razones del conflicto entre Hillary Clinton y el FBI, y reveló el poder real que se encuentra oculto detrás de la campaña presidencial demócrata.-



En una entrevista exclusiva a Julian Assange realizada por el periodista australiano John Pilger (John Pilger Special) y emitida este sábado en su integridad por RT —por cortesía de Dartmouth Films—, el fundador de WikiLeaks asegura que la aspirante demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton “fue la figura clave en la destrucción del Estado de Libia”.

Según Assange, los correos electrónicos de Clinton revelan un plan maestro, nacido meses antes de la intervención de Occidente en Libia en marzo de 2011, para convertirla en el tema principal de su mandato como secretaria de Estado y en un podio desde el cual pudiera cumplir sus sueños presidenciales.

“Libia […] fue la guerra de Hillary Clinton”, recalca el fundador de WikiLeaks. Mientras el presidente de EE.UU., Barack Obama, se oponía, Clinton la “defendía”. “Eso está documentado en sus correos electrónicos”, subraya Assange.

“Libia fue la guerra de Hillary Clinton […] algo que ella utilizaría para presentar en las elecciones generales presidenciales”.

Julian Assange.

Además, el programador australiano, que se encuentra refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 4 años, hace hincapié en que la actual candidata demócrata percibió la destitución del entonces presidente libio Muamar el Gadafi y la destrucción del Estado libio como “algo que ella utilizaría para presentar en las elecciones generales presidenciales”.

A consecuencia de la intervención norteamericana, alrededor de 40.000 personas perdieron la vida en Libia. “Llegaron los yihadistas, llegó el Estado Islámico”, lo que desató la crisis europea de los refugiados y los inmigrantes, dice Assange.

“Hillary Clinton se resistió a la investigación del FBI”

En la entrevista, el fundador de WikiLeaks también se refiere a la difícil relación de Hillary Clinton con el FBI. “Si analizamos la historia del FBI, vemos que siempre se ha desenvuelto como la policía política de EE.UU. Cuando obligó a renunciar al director de la CIA [David Petraeus en 2012] por un escándalo de relaciones extramatrimoniales, demostró que casi nadie era intocable. El FBI siempre ha intentado demostrar aquello de que ‘nadie puede resistirse'”, afirmó Assange.

El periodista australiano John Pilger forma parte de una protesta a favor de Julian Assange fuera de la embajada de Ecuador en Londres. 22 de junio de 2012. El periodista australiano John Pilger forma parte de una protesta a favor de Julian Assange fuera de la embajada de Ecuador en Londres. 22 de junio de 2012. Neil HallReuters

“Pero Hillary Clinton se resistió abiertamente a la investigación del FBI. Esto los hizo ver débiles y originó un malestar en la oficina de los federales”, señaló Assange. Según el fundador de WikiLeaks, esa cuestión dio paso a la reapertura de las investigaciones contra la candidata demócrata, anunciada recientemente por el director James B. Comey, y relacionadas además con el reciente escándalo sexual del exesposo de Huma Abedin, asesora de la candidata.

Aunque Clinton ha negado categóricamente que haya manejado información clasificada, varios altos funcionarios de la política estadounidense sostienen que la nueva evidencia demostraría que las cuentas de Clinton fueron ‘hackeadas’ por otros países.

Intereses ocultos

Según Julian Assange, los correos publicados por su organización demuestran en realidad un asunto mucho más importante que la simple irresponsabilidad en la utilización de un recurso técnico estatal. “Hay un trasfondo que está inmerso en todos estos correos. Una especie de ‘pago por jugar’, como dicen ellos, que refleja el enorme flujo de dinero que representa intereses de gobiernos, personas y corporaciones específicas”, aseguró el periodista.

Assange cree que Clinton, en su carrera hacia la casa Blanca, está detrás de toda una organización manejada por varias entidades políticas y corporativas. Afirma que Clinton “es el punto central de las operaciones de un sistema manejado por grandes entidades bancarias como el Goldman Sachs, los mayores agentes de Wall Street, la inteligencia, el Departamento de Estado, los saudíes y más personas. Ella es el eje central encargado de interconectar a los elementos que gozan del poder real en EE.UU.”.

“Ella es el eje central encargado de interconectar a los elementos que gozan del poder real en EE.UU.”.

Julian Assange.

Los correos que publica WikiLeaks son, según su fundador, una muestra clara de todos estos vínculos de influencia. Assange asegura que más allá de una imagen de esperanza y de cambios proyectada por Barack Obama, su campaña presidencial de 2008 “en realidad estuvo muy pegada a los intereses de los bancos”. “De hecho, en uno de los correos de Podesta publicados recientemente se puede observar cómo la mitad del equipo de Obama fue prácticamente designado por un representante de Citibank. Es increíble”, sostiene Assange.

“Occidente mantiene prisioneros políticos. Es una realidad y no se trata solo de mí”.

Julian Assange.

Prisioneros políticos

Durante la entrevista, Pilger se interesó por la permanencia de Assange en la embajada de Ecuador. “Mucha gente se pregunta: ¿por qué simplemente no sale de aquí y permite que lo extraditen a Suecia?” Según Assange, las Naciones Unidas han concluido que su detención en la embajada ecuatoriana en Londres es ilegítima y solicitó formalmente a Suecia que reconozca el asilo otorgado por Ecuador. “No, no lo haremos”, fue la respuesta sueca según Assange, quien considera que esto lo convierte en un preso político de Occidente.

“Occidente mantiene prisioneros políticos. Es una realidad y no se trata solo de mí”, aclara Assange. “Hablando del caso de Suecia, es un país en el que nunca he sido acusado de cometer crimen alguno, donde he sido declarado inocente, donde la mujer por sí misma ha declarado que fue presionada por la Policía, un caso en el que la ONU formalmente dice que todo esto es ilegal, donde Ecuador investigó y consideró que debe otorgarme el asilo. Todos estos son hechos concretos. ¿Pero cuál es el discurso oficial?”, se cuestiona Assange.