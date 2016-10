Servicios Municipales

Este miércoles 2 de noviembre, el Servicio de Recolección de Residuos Domiciliarios se realizará en forma y horario habitual.

Así lo hizo saber el Dpto. de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente de la Intendencia de Soriano, que además informó no se efectuará la Recolección de Residuos no Convencionales (chatarra, productos de poda, etc.), por lo que exhorta a la población que ese día no deposite ese tipo de elementos en la vía pública.

