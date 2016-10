Destaque en lo medios: Acuerdo AUF-Tenfield-PUMA, No a lugar…

Los jugadores de la selección uruguaya expresaron categóricamente su oposición al contrato firmado entre AUF y Tenfield, empresa que, tras igualar la famosa oferta de Nike como intermediara de Puma, se aseguró los derechos comerciales de la camiseta de La Celeste hasta 2023.

Lo hicieron mediante un comunicado en que cuentan que “Hemos procedido a intimar a la AUF y a la empresa intermediaria TENFIELD, para que cesen, de forma inmediata de usar y explotar de forma ilegítima nuestra imagen”.

“Tenemos la más absoluta convicción de que hasta el presente y en contra de todo criterio de racionalidad y justicia la empresa intermediaria TENFIELD ha tenido el monopolio de la explotación de todos los activos pertenecientes a la AUF, y no consentiremos que esta situación se vuelva a dar sin plantar cara”, manifestaron en una misiva en que también le tiran algunos palos al ente presidido por Wilmar Valdez, que considera “no es independiente”.

“No lo vamos a permitir”

En la carta, pueden leerse varios tramos en que los castigos a la empresa comandada por Francisco Casal son constantes: “Nuestro fútbol uruguayo está cada día más pobre y necesitado de recursos. Los jugadores locales son los protagonistas de este deporte y, sin embargo, son los que más sufren esta situación. Ello fue lo que impulsó a los jugadores a implicarse y colaborar en acercar a la AUF, también a pedido de ésta, una oferta superior en 5 veces a la que tenían encima de la mesa. Esta propuesta evidencia el verdadero valor del patrimonio de la selección uruguaya y el bajo precio pagado hasta el momento por la empresa intermediaria TENFIELD”.

Continúa: “Ante esta situación, queremos manifestar a nuestra gente que éste grupo de jugadores no va a tolerar más que se continúe vendiendo los rubros que conforman el patrimonio de la selección a ningún intermediario, para que después, éste especule con los mismos, quedando el beneficio en sus manos y no en las del fútbol uruguayo. El contrato suscrito en 1998 entre AUF y TENFIELD durante el mandato del expresidente Eugenio Figueredo es un ejemplo de ello y no vamos a permitir que vuelva a suceder”.

“Y por eso creemos que el patrimonio de la celeste debe venderse directamente a las marcas finales para obtener el mayor rédito posible y generar los recursos que merece nuestro fútbol. También la AUF y la empresa intermediaria TENFIELD han venido comercializando los derechos de imagen de los jugadores de la selección mayor, sin autorización ni consentimiento de los mismos. Por estar convencidos de todo esto, comunicamos a nuestra gente que no vamos en ningún caso a ceder nuestros derechos de imagen a intermediarios, ni vamos a tolerar que estos intenten comercializarlos y explotarlos en perjuicio del fútbol uruguayo”, añade.

“La disconformidad no es por lo económico”

El presidente de AUF habló al respecto en Sport 890. Al preguntársele si a los jugadores no les cierra que se haya sellado el acuerdo por la indumentaria con Tenfield, reconoció: “Sí, básicamente creo que ese es el tema”.

Sin embargo, no cree que el malestar esté vinculado con la parte económica: “La disconformidad con el resultado económico no porque es el mismo que íbamos a tener si firmábamos con la otra firma (Nike), lo que pasa que hay algunos ingrediente que los jugadores, no de ahora, sino de hacer mucho tiempo, no han compartido. Y son esos aspectos donde tienen la diferencia”.

“Ellos tienen sus asesores, unos abogados españoles, inclusive ayer hablé con uno ellos. Sí, tienen diferencias de cómo se cumplieron los plazos independientemente de que nosotros tenemos una asamblea para dar el informe de los asesores para dar el fundamento de porqué su actuó como se actuó”, cerró, refiriéndose a la disputa que mantienen los jugadores con AUF. Estos creen que el plazo para que Tenfield igualara la oferta de Nike caducó, pero desde el otro lado no comparten su punto de vista.

“Debe mejorar de forma urgente”

Como se dijo más arriba, los jugadores no escatimaron palazos para la AUF. “Mientras entendamos que la AUF no sea independiente, y pueda tomar sus decisiones libremente, sin estar condicionada por terceros, tampoco contemplaremos la posibilidad de estudiar una eventual negociación con la AUF para explotar conjuntamente nuestros respectivos derechos”, sostienen.

Agregan: “Creemos que el sistema de toma de decisiones de la AUF debe mejorarse necesariamente y de forma urgente, como viene pidiendo FIFA hace muchos años a sus asociaciones miembros, una reforma de estatuto para que toda la familia del fútbol esté representada en la toma de decisiones, y no quede exclusivamente en manos de unos pocos”.

El comunicado finaliza: “Los integrantes de la selección mayor, estuvimos, estamos y estaremos comprometidos con la defensa de la celeste en cualquier cancha, asumiendo los riesgos, pero siempre fieles a nuestros principios. El fútbol es nuestra máxima expresión popular, la celeste es del pueblo y es tares de todos, sin miedos, exigir y conseguir que el fútbol sea ejemplo de honestidad, democracia, independencia, transparencia, solidaridad y valores que hicieron grande a nuestro país”.

“HAY UN ALEJAMIENTO MARCADO CON AUF”

Fabián Pumar, Secretario General de La Mutual, dejó saber la perspectiva del gremio de futbolistas: “Los jugadores están marcando su postura firmemente y creo que hay un alejamiento marcado con la AUF. Me imagino que después de que Tenfield igualara la oferta, los futbolistas tomaron distancia”, dijo en 1010 AM.

Además, recordó: “En su momento la Mutual era la que negociaba, porque teníamos la cesión de derechos otorgados por Asamblea, es más el contrato lo heredamos y se siguió renovando cada vez que caducaba.

“Hace unos meses, parte de esa negociación, que son los futbolistas de la selección, nos manifestaron que no tenían más la voluntad de ceder sus derechos de imagen a la empresa. Evidentemente eso nos puede generar algún problema legal con Tenfield a futuro”.

“Los derechos son personales, hay que cederlos mediante una firma y es perpetuo hasta que se manifieste lo contrario, nos explicaron nuestros asesores legales”, agregó.

Consultado sobre el papel que desempeña La Mutual en esta historia, dijo: “En esto no cumplimos ningún rol, estamos en el medio de todo, pero siempre vamos a apoyar la idea y pensamiento de los futbolistas cuando les asista la razón”.

Relacionado