Ni Una Menos

La comisión Departamental de Lucha contra la Violencia Doméstica.

A la opinión pública

En la madrugada del viernes 21, toda nuestra sociedad y en particular la comunidad de Dolores se vio sacudida por un nuevo femicidio.

Cuando hablamos de femicidio, nos referimos a la muerte violenta de una mujer cometida por un hombre por el simple hecho de ser mujer, con independencia que ésta se cometa en el ámbito público o privado y que exista o haya existido o no, alguna relación entre agresor y víctima.

Como personas comprometidas en la lucha contra la violencia, nos sentimos conmovidos y repudiamos la muerte de esta mujer por su condición de tal.

Continuaremos en la lucha contra estas situaciones de violencia y convocamos a toda la sociedad a asumir un compromiso en la protección de la vida y los derechos.

Reafirmamos interinstitucionalmente el compromiso de seguir trabajando para lograr un marco de protección que garantice el ejercicio de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes así como el goce de una vida libre de toda violencia.

Servicios de atención a situaciones de violencia:

Línea de cobertura nacional, servicio anónimo y confidencial (no registra la llamada en la factura de teléfono) 08004141 o *4141 (desde celulares)

Línea azul: recepción de denuncias por violencia hacia niñas, niños y adolescentes: 08005050 o el npumero 100.

MIDES- INMUJERES: (en convenio con Sociedad Civil): Servicio de Atención a Mujeres en Situación de Violencia Basada en Género, para mujeres mayores de 18 años. No es un servicio de emergencia.

Celular: 091 885 997.

Horarios de atención: Lunes de 8.00 a 16.00; Martes de 8.00 a 12.00; Miércoles de 8.00 a 16.30 y Viernes de 8.00 a 13.00.

Unidad Especializada Violencia Basada en Género: 4532 0266

Centro de referencia ASSE

Centro de referencia CAMS

Relacionado