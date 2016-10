El Dpto. de Higiene y Medio Ambiente de la Intendencia de Soriano presentó el informe resumiendo la actuación y la conclusión del evento registrado el jueves 30 de junio de 2016, cuando se constató la mortandad de peces en el río San Salvador.

Se tomaron muestras de las especies involucradas así como también muestras de agua en tres puntos distintos para su envío inmediato al organismo competente, la DINARA.

Tras las investigaciones efectuadas, la DINARA emitió el Informe Oficial, detallando la conclusión

extraída del mismo.

“De los resultados obtenidos en los análisis practicados no se puede concluir sobre la causa que originó la mortandad. Las mediciones de parámetros realizadas en el lugar no revisten signos de anomalía en el agua, más allá que se desconocen las condiciones precedentes aunque todavía se advertían animales moribundos. Los signos presentados por los ejemplares podrían responder a condiciones de estrés (térmico y/o ambiental) que ocasionaron inmunodepresión (escaso contenido de alimento en tubo digestivo, parasitosis y hemorragias).

Se podría conjeturar que los peces muertos y moribundos, pertenecientes sólo a dos especies, hubieran derivado, debido a las precipitaciones ocurridas, o bien por desborde de una laguna marginal o a través de pequeños cuerpos de agua adyacentes (cañada, arroyo) alcanzando el cauce del río San Salvador.

Los valores no significativos de Glifosato y AMPA encontrados pudieron haber sido mayores si se sostiene la hipótesis que estos animales se encontraban retenidos en cuerpos de agua de menor circulación y fueron alcanzados por proceso de escorrentía o por deriva de partículas provenientes de tratamientos cercanos de control de malezas efectuados con equipos de aplicación terrestres o aérea.

En condiciones de agua corriente las partículas del compuesto pueden ser detectadas a una buena distancia, corriente abajo, desde el sitio original del tratamiento o de contaminación.

Esto permitiría inferir también que el lugar de origen del episodio podría ubicarse aguas arriba de los sitios de detección tanto de los peces como de los residuos del herbicida.”

