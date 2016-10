¡Mi honra está en juego y de aquí no me muevo! …. 500 leguas al Norte…. Rodrigo un tanto agitado, triste nota que los incas del cofre se han inca-utado…

Parafraseando a los eternos Les Luthiers, según La República los intendentes de Maldonado Enrique Antía y de Artigas Pablo Caram sostienen que deben mantenerse como colonos porque “explotan la tierra y pagan un 70% más que el resto”.

Caram incluso subió la apuesta y dijo que “si Colonización le quiere sacar la tierra, deja la Intendencia para dedicarse a la tarea rural”. La polémica por los “colonos vip” del Instituto Nacional de Colonización volvió a estar en el tapete. LA REPÚBLICA informó que tres intendentes y un senador se encuentran entre los beneficiarios. Tanto desde el gobierno como desde el Frente Amplio se busca prohibir que personas que desempeñen cargos electivos y/o de particular confianza accedan al beneficio de tierras en calidad de colonos que otorga el Estado.

Pablo Caram, aseguró que si desde el Instituto Nacional de Colonización se le exige que devuelva su campo (como colono) por ocupar un cargo público, renunciaría a la Intendencia para dedicarse a la tarea rural. De todas formas, dijo que no cree que eso suceda.

El Poder Ejecutivo aprobó un decreto del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, por el cual se autoriza al Instituto Nacional de Colonización (INC) a rescindir en forma unilateral los compromisos asumidos con los colonos, si el predio no se encuentra trabajado u organizado bajo el sistema de viviendas.

Los intendentes de Artigas y Maldonado, Caram y Antía, afirmaron a LA REPÚBLICA que desde que tienen un cargo público, Colonización les aplica un incremento de la renta en un 70%.

En diálogo con Radio Uruguay, Caram aclaró que si por los nuevos requisitos que establece el gobierno nacional le dan a elegir entre seguir en la Intendencia y preservar las tierras elige la segunda opción. “Sí, yo dejo el cargo, a mí el campo me encanta, fue mi sueño e hice todo lo posible para tenerlo, pero no creo que esto vaya a pasar porque hay que tener un poco de sentido común”, indicó Caram.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Enrique Antía informó ayer a LA REPÚBLICA, que desde hace dos años, que paga un 70% más de renta por utilizar los campos como colono.

Consideró que la aprobación de este nuevo decreto que “es una cuestión política” y que seguramente se aplica para “alguna otra gente que no trabaja las fracciones”.

Antía aclaró que no se considera un “colono vip” y agregó que “he trabajado mucho más que los vip que están sentados en el Parlamento. Hace 35 años que me desempeño en el sector lechero como colono, que son los productores más sacrificados. No coincido, pero como esto es política, son las reglas del juego”.

Daniel Rabinovich (Les Luthiers): ¡Haya paz! ¡Haya paz! Don Rodrigo, relator, que la calma no se pierda, que si seguís discutiendo os vais a ir a la… ¡Haya paz!