O Guatemala o GuatePeor

Oliver Stone: “No creo que Trump gane pero la alternativa es Clinton, que no es mejor”.

El cineasta estadounidense Oliver Stone realiza una gira por Europa con su película Snowden, sobre Edward Snowden, el exanalista de la Agencia Nacional de Seguirdad de EE.UU. que en 2013 filtró miles de documentos clasificados desatando un escándalo en el país norteamericano y fue obligado a refugiarse en Rusia.

En el marco del Fiesta del Cine de Roma el cineasta volvió a referirse a las elecciones de su país y aseguró: “No creo que Trump gane pero la alternativa es Clinton, que no es mejor. Representa al sistema de Estados Unidos, al estás conmigo o contra mí”.

A su vez consideró que Clinton “será más militarista que Barack Obama, más dura” y la responsabilizó de los cambios de gobierno en países como Libia u Honduras mientras estuvo a cargo del Departamento de Estado (2009-2013). En ese sentido aseguró “no creo que Clinton represente un cambio”.

En su película Stone repasa la vida de Snowden y cómo pasó de ser un patriota y defensor de la guerra de Irak a decepcionarse y tomar la decisión de viajar a Hong Kong para revelar los programas de vigilancia cibernética de EE.UU.

Para él los documentos que filtró el exanalista son de suma importancia y lamentó: “los estadounidenses no han comprendido la importancia de la revelación porque están muy ocupados con sus iPhone y sus secretos. Lo que reveló no fueron Pokémon sino algo muy profundo. Ha sido interesante adentrarse en lo que hizo. La información era tan complicada que la gente no la comprendió”.

El director también dijo que la mayoría de la gente no sabe quién es Snowden y lo confunden con el fundador de Wikileaks, Julian Assange.

“Obama tan duro como Bush”

Días pasados, desde París Stone se había referido a la figura del actual presidente norteamericano, Barack Obama y consideró que “es tan duro como George W.Bush”.

El cineasta detalló que Obama “duplicó el estado de vigilancia. Ahora es más grande y más fuerte que nunca. Tras llegar al cargo se convirtió en una forma mejorada de Bush, un comandante más eficiente pero que, básicamente, se creía la misma vieja historia de que estamos bajo ataque todos los días y todo el día”.

Stone cuestiono la cantidad de guerras en las que está involucrado su país: “¿en cuántas guerras está metido EE.UU. de manera informal y sin consentimiento?, ¿cuántos países musulmanes ha bombardeado Obama?, ¿cuántos ataques con drones hemos realizado y a cuántas personas han matado?, se preguntó.

El cineasta cuestionó que Obama prometió revertir la cultura de abuso no regulado, marcada por la financiación extraordinaria a Guantánamo durante la Administración anterior, sin embargo hizo todo lo contrario y gracias a la tecnología cometió más violaciones más sofisticadas.

Obama también fue señalado por el directos por tener menos respeto por la libertad de expresión y tolera peor las críticas que Bush, quien para él estaba equivocado pero era “sincero”.

“Obama ha oprimido a los periodistas con una intensidad sin precedentes en la historia estadounidense. Ha perseguido a ocho denunciantes. Ha hecho más para dañar la verdad que el propio George W. Bush, que no hizo más que mentir”, dijo.