El Tema Retro de la Jornada de SorianoTotal

Huey Lewis and The News

En 1972, el cantante y armonista Huey Lewis junto al teclista Sean Hopper se unieron a la banda de Jazz-Funk “Clover” de la bahía de San Francisco. Con Clover grabaron varios álbumes en los años 70, y en mitad de la década se mudaron a Inglaterra para formar parte de la escena pub rock de la época. Sin Lewis (pero con Hopper), se llegaron a convertir en el grupo de estudio de Elvis Costello para su primer álbum, “My Aim is true”. El grupo volvió a la zona de la bahía de San Francisco a finales de los 70.

El principal rival para el grupo Clover en la zona de la bahía era una banda llamada “Soundhole”, entre cuyos miembros estaban el batería Bill Gibson, el saxofonista/guitarrista Johnny Colla, y el bajista Mario Cipollina (hermano menor de John Cipollina). Como Clover, Soundhole pasó mucho tiempo siendo la banda de estudio de un importante cantante, en su caso Van Morrison. Tras conseguir un contrato para un single con Phonogram Records en 1978, Huey Lewis unió a sus compañeros de banda y a tres de los integrantes de su banda rival para crear un nuevo grupo, Huey Lewis & The American Express. En 1979 grabaron y distribuyeron un single, “Exo-Disco” (una versión disco del tema principal de la película “Éxodo”), que pasó inadvertido. La cara B de este single, “Kick Back”, era una canción que había sido tocada en directo anteriormente por Lewis y su anterior banda, Clover. En 1979 el grupo persuadió al guitarrista Chris Hayes para que se uniera al grupo y firmaron con Chrysalis Records. Después de que la compañía de tarjetas de créditoAmerican Express se quejó, en enero de 1980 el grupo cambia su nombre a Huey Lewis and The News.

Heart & Soul 1983

Más tarde, en 1980, llega el primer disco de la banda llamado “Huey Lewis and The News” que pasó desapercibido. En 1982, la banda graba su segundo álbum llamado “Picture This”. El álbum llega a disco de oro gracias al single “Do you believe in love”, escrito por el productor del grupo Clover, Robert “Mutt” Lange. Este single es utilizado en el episodio “The prodigal son” (el hijo pródigo) de la serie “Miami Vice”. Sobre todo por el superéxito de dicho single, el álbum se mantiene durante 35 semanas en el número 13 del Billboard 200. Los siguientes singles de Picture This, “Hope you love me like you say yo do” y “Workin’ for a livin”, tuvieron un éxito limitado, aunque el videoclip de “Workin’ for a living” fue emitido repetidas veces en la MTV y en HBO.

Debido a la productora, el tercer disco de la banda, “Sports” sufre mucho retraso y Huey Lewis and The News vuelve a la escena a finales del año 1983, haciendo gira en autobús por pequeños clubs para promocionar el álbum. Éste nuevo álbum llega al Nº 6 en Estados Unidos poco después de su lanzamiento. Lentamente, “Sports” llega a ser Nº 1 en 1984 y consigue el disco de platino en 1985, gracias a las frecuentes giras del grupo y a una serie de videos inteligentes y divertidos que aparecieron en la MTV masivamente. Cuatro singles de este disco llegaron al Top ten delBillboard Hot 100: “Heart and Soul” (Nº 8), “I Want a New Drug” (Nº 6), “The Heart of Rock and Roll” (Nº 6), y “If this is it” (Nº 6). Hasta la fecha el álbum ha vendido más de 10 millones de copias sólo en Estados Unidos.

The Power of Love 1985

Su canción “The Power of Love” fue también un Nº 1 y apareció en la película de 1985 Back to the Future, para la cual también grabaron el tema “Back In Time”, y en la que Huey Lewis hace un cameo como uno de los miembros del jurado del concurso de bandas que rechaza al grupo de Marty McFly. Como broma, el grupo de Marty toca una versión instrumental de “The Power of Love” (Lewis dice en la película: “Lo siento chicos, pero sois demasiado ruidosos”). “The Power of Love” también fue nominada para el Óscar. (Según Wikipedia)