El Departamento de Higiene, Bromatología y Medio Ambiente de la Intendencia, continúa aportando una serie de recomendaciones básicas para disminuir el riesgo de contaminación al manipular los alimentos.

Se pretende concientizar a la población para evitar daños y perjuicios en la salud y calidad de vida de la población.

Las recomendaciones básicas a tener en cuenta son:

COCINAR completamente los alimentos crudos de origen animal, sea carne de vaca, pollo, cerdo o pescado. Consumir los alimentos preparados lo antes posible, no guardar en refrigerador por mucho tiempo.

Verificar las fechas de vencimiento.

SEPARAR Los alimentos crudos de los cocidos y listos para consumir, tanto durante la preparación como en el almacenamiento.

LAVAR Las manos y utensillos de cocina después de manipular alimentos crudos. Lavar bien todas las frutas y verduras, incluso las empaquetadas. Lavar bien paredes internas y repisas del refrigerador.

ENFRIAR Lo antes posible los alimentos a temperatura por debajo de los 4ºC, no dejar alimentos cocinados a temperatura ambiente durante mas de dos horas. Controlar el correcto funcionamiento de los equipos de refrigeración.

DESCONGELAR los alimentos en heladera.

No olvidar que el uso de guantes en la manipulación de alimentos necesita el mismo cuidado que si no se utilizarán

