El Tema Retro de la Jornada de SorianoTotal

2 Unlimited

los Reyes del Eurodance de los 90´

2 Unlimited es una banda de eurodance originaria de Ámsterdam, Países Bajos y formada en 1991. El proyecto es una idea original de los productores belgas Jean-Paul DeCoster y Phil Wilde, y es liderada por un dúo holandés, el rapero Ray Slijngaard y la cantante Anita Doth.

Durante cinco años el dúo alcanzó una enorme popularidad en todo el mundo, con 16 éxitos en las listas, incluyendo especialmente “Get Ready for This”, “Twilight Zone”, “No Limit”, “Faces” y “Tribal Dance”.

Durante su carrera, han vendido 18 millones de discos en todo el mundo. A pesar de que disfrutaron de una notoriedad menos corriente en los Estados Unidos, muchas de sus canciones se han convertido en temas populares de los eventos deportivos de ese país, en particular la NHL.

Get Ready For This (1991)

2 Unlimited representó un hito en la historia de los géneros musicales tecno y eurodance. Es imposible hablar de la música del período 1991-1996 sin mencionar a este grupo como máximo exponente de la corriente electrónica, vital para el entretenimiento juvenil y discotequero de muchos países europeos (no solo España, Francia, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Italia o Alemania, sino también un gran número de países de Europa Oriental), llegando a tener un importante éxito en Canadá, Hispanoamérica e Israel. Sus temas (compuestos en su mayoría por DeCoster y Wilde) algunos de ellos míticos para estos estilos de música, introdujeron nuevos sonidos, ritmos y perspectivas a la hasta entonces estancada música electrónica. Get Ready for This, Maximum Overdrive, Tribal Dance, Burnin’ Like Fire, Let The Beat Control Your Body, Here I Go, Jump For Joy y, sobre todo, No Limit y Twilight Zone son algunas de las canciones que han alcanzado la categoría de clásicos para los melómanos del tecno.

La hábil conjugación de rap, rhythm & blues, pop y funky con el eurodance clásico, las entonces emergentes corrientes del house, el hardcore y los novísimos (en aquella época) mákina, trance y jungle, junto a un personal estilo y a unas cuidadas puestas en escena, supusieron un cambio de rumbo para la industria discográfica dirigida al público adolescente en la década de 1990 y modificaron las pautas que debieron seguir los grupos y solistas posteriores. Herederos (y contemporáneos) de Snap, Technotronic, Dr. Alban, Rozalla y Ace of Base, es indudable la influencia de 2 Unlimited en otros conjuntos famosos como Scooter, Aqua, Culture Beat, Whigfield, Melodie MC, Corona, Cappella, Captain Hollywood Project, Masterboy, Twenty 4 Seven, y un sinnúmero de DJs, etc.

Una buena parte de sus sonidos, que no fueron patentados, han sido utilizados en numerosísimos temas posteriores, y sus canciones han sido versionadas más que las de cualquier otro grupo tecno (caso extrañísimo en el género, que suele basarse en gran medida en versiones de temas de rock & roll, pop, jazz…, pero raras veces tecno o dance). Al contrario que casi todos los conjuntos arriba mencionados, 2 Unlimited nunca sacaron una versión propia de una canción de otro grupo, habitualmente de los 60, 70 u 80.

2 Unlimited ostenta el récord de ser el grupo musical que más canciones ha aportado a los álbumes recopilatorios anuales españoles (Blanco y Negro Mix, Bolero Mix, Máquina Total, etc). Incluso las coreografías y performances del grupo marcaron un antes y un después (el saltito de David Bisbal fue inventado por Ray Slijngaard allá por 1993, y es evidente la influencia del grupo belga-holandés en las efectistas puestas en escena de, entre otros, Shakira, Chayanne o Ricky Martin). (Wikipedia)