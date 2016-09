GAS: Flexibilizan Medidas

El sindicato del supergás decidió flexibilizar sus medidas y liberará las plantas de Megal y Acodike.

Esta mañana, Marcos Robert, delegado del sindicato, dijo a De buena fuente, de Radio Carve, que se liberarán las plantas de Acodike y Megal (donde también se envasa Ducsa) para que el gas llegue a la población en el correr de los próximos días.

“Va a tener retrasos, no será de forma regular”, dijo. “No pensamos que la empresa iba a ser tan inflexible cuando en realidad no es un reclamo del dinero el nuestro. La idea no fue llegar a esta situación tan mala para la población y el sindicato”, agregó Robert, que dijo no entender por qué la empresa Riogas marcó un solo turno de envasado.

Dijo que se analizaron “un montón de ideas para que no se vea reflejada en la población la medida”, como liberar el gas a granel para organizaciones que lo necesitan. “No queremos hacer daño a la población, luchamos por puestos de trabajo”.

Comunicado de Riogas

Esta mañana, la empresa Riogas emitió un comunicado para desmentir algunas de las declaraciones del sindicato. “Riogas no despidió a 11 trabajadores sino a 3, que fueron desvinculados por manipular, durante una jornada laboral y en varias ocasiones, un arma de fuego -rifle- en un puesto de venta de supergás al que acceden los clientes y donde trabajan otros funcionarios -en horario de atención al público. Los restantes trabajadores a los que hace referencia el sindicato, corresponden a contratos zafrales, que la empresa decidió no renovar, como consecuencia de la finalización de la zafra, la difícil situación económica y financiera por la que atraviesa luego de más de 20 días de no producir por las medidas sindicales (que se suman a muchos otros días de no producción por otros conflictos acontecidos este año), y las enormes e irreparables pérdidas económicas ocasionadas”, aclaró.

Explican además que la empresa “no tuvo otra opción que cambiar de horario a algunos de sus trabajadores, consolidando un único turno de envasado fuera de zafra, dadas las medidas sindicales de presión impuestas”.

“Desde el día 6 de setiembre y hasta el día 17 de setiembre (en que comienza la detención absoluta de actividades), el sindicato decidió sorpresivamente que no se trabajara más de 2 horas por cada turno diario, desconociendo la opinión técnica y calificada de los Encargados, del Jefe de Planta, del Técnico Prevencionista y del IG3, que entendían que estaban dadas las condiciones de salud y seguridad para trabajar con normalidad las jornadas completas. El sindicato argumentó que al no alcanzarse una cantidad de operarios mínima (que fijó arbitrariamente y pretende imponer a la empresa) los operarios tenían derecho a trabajar tan sólo 2 horas ese turno y a permanecer luego sin desempeñar tarea alguna, pretendiendo cobrar igualmente el jornal. Esto resulta técnicamente inaceptable (…) Es la empresa la que debe establecer la organización del trabajo, a través de su cadena de mando. El sindicato confunde roles, y pretende controlar indebidamente y cada vez en mayor medida la operativa de la empresa”.