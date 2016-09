El Tema Retro de la Jornada en SorianoTotal

Madonna – Into The Groove – 1985

«Into the Groove» es una canción interpretada por la cantante Madonna, publicada para promocionar la película de 1985 Desperately Seeking Susan. Fue incluida en la reedición de su segundo álbum de estudio Like a Virgin y puesta a la venta el 23 de julio de 1985 por las compañías Sire y Warner Bros. Records como el cuarto sencillo del álbum fuera de Norteamérica. La canción también figuró en el álbum de remezclas You Can Dance (1987) y en los recopilatorios The Immaculate Collection (1990) y Celebration (2009).

Into The Groove

La inspiración principal de Madonna detrás de la canción fue la pista de baile y la compuso mientras observaba a un hombre puertorriqueño a través de su balcón. El tema se grabó en los estudios Sigma Sound; aunque inicialmente fue compuesta para su amigo el DJ Mark Kamins, la cantante decidió utilizarla más tarde como parte de la banda sonora de la película Desperately Seeking Susan. En 2003, se creó «Into the Hollywood Groove», una versión remezclada del tema que contó con la participación de la rapera Missy Elliott para una campaña publicitaria de la marca de ropa GAP. «Into the Groove» consiste en una instrumentación de sintetizadores y cajas de ritmos. Para el estribillo, la voz de Madonna se grabó en pista doble. La canción también incluye contrastes musicales, sonidos sobrepuestos y la voz de la artista en bajo registro durante el puente. La letra es simple y está compuesta como una invitación a bailar con la cantante, aunque también lleva insinuaciones sexuales y mensajes de doble sentido.

(WIKIPEDIA)

Like a Virgin