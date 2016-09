El Tema Retro de La Jornada en SorianoTotal

Daryl Hall & John Oates

Maneater 1982

I Can’t Go For That (No Can Do) 1981

Hall & Oates es un dúo norteamericano originario de Filadelfia, exponentes del Blue Eyed Soul y compuesto por Daryl Hall (Daryl Franklin Hohl nacido en Pottstown, Pensylvania, el 11 de octubre de 1946) y John Oates (nacido en Nueva York el 7 de abril de 1949).

En 1980, Hall y Oates deciden dar un giro en su trabajo y por primera vez asumen la producción de sus álbumes. Es de esta forma como sale a la venta “Voices”, uno de los trabajos más exitosos del grupo que llega nuevamente a la categoría multiplatino y que aporta el éxito “Kiss on My List” el segundo número uno de la banda. Otros dos temas del disco “How Does It Feel to be Back” y “You’ve Lost That Lovin’ Feelin” (este último una versión de la banda Righteous Brothers) llegarían a los hot 100 y además se repetiría el mismo efecto que con “Bigger”: los demás discos de la banda alcanzaron también la categoría de oro.

En “Voices” aparece también el tema “Everytime you go away”, que se convertiría en n.º 1 con la voz del cantante inglés Paul Young en 1985.

“Voices” sería además el primer disco de la banda reconocido masivamente a nivel mundial y sería el comienzo de la época dorada de la banda donde literalmente todo lo que grababa se convertía en éxito masivo.

En esta misma época Hall lanza su primer álbum solista “Sacred Songs” en colaboración con Robert Fripp, el cual tuvo escaso éxito.

En 1981 Hall & Oates lanzan el álbum “Private Eyes” otro multiplatino que superaría el éxito de todos sus álbumes anteriores. Este disco contiene los n.º 1 “Private Eyes” y ” I can’t go for that” y de los top 10 “Did it in a minute”. El éxito de este álbum lleva a Hall & Oates a la nominación al Grammy y a obtener por primera vez en 1982 el American Music Award a la banda más popular.

La seguidilla de éxitos continuaría en 1982 con el álbum “H2O”, también multiplatino y que contiene el tema “Maneater”, el cual es considerado el tema más representativo y exitoso de la banda, manteniéndose por cuatro semanas en el n.º 1 del Hot 100 de la revista Billboard. “H2O”, contiene además los Hot 10 “One on One” y “Family Man”. Nuevamente Hall & Oates ganan en 1983 el American Music Award por segundo año consecutivo.

A estas alturas el sello de los álbumes de Hall & Oates estaba marcado, la fortaleza vocal de Hall unido a los coros de Oates y al trabajo de los músicos de la banda, todos escogidos dentro de los más selecto del mercado de músicos de sesión y todos con voces más que aceptables, hacen del sonido de Hall & Oates comercial pero sumamente agradable al oído. Hall muestra en particular una extraordinaria destreza vocal a la hora de pasar con extrema facilidad de un tono a otro.

En 1982 Hall & Oates se embarcarían en una gira mundial “Rock And Soul Live”, cuya presentación en Montreal sería llevada al video y donde se exhibe plenamente la calidad de la banda.