El Senador Opina

“Ya estamos devaluados y si encima hacemos estas cosas quedamos un poco en offside”, dijo el senador Guillermo Besozzi sobre la ida del diputado Daniel Peña al sector de Novick. “No hay ley que lo impida pero está la ética”, agregó.

Legisladores blancos y colorados se manifestaron sobre la decisión del diputado Daniel Peña de abandonar el Partido Nacional para adherir al sector del ex candidato a intendente de Montevideo Edgardo Novick.

Uno de los más críticos con el anuncio fue el diputado colorado Fernando Amado, que recientemente lanzó su agrupación Batllistas Orejanos y que cuestionó desde su origen el Partido de la Concertación. “Y el Frankestein que crearon los líderes del Partido Colorado y el Partido Nacional se les aparece todo el tiempo para recordarles que no lo manejan”, escribió.

Por su parte, Peña dijo que conoce a Novick “desde hace mucho tiempo” y que la decisión de sumarse a su equipo “obedece al sentir popular” manifestado por los vecinos de Canelones.

Guillermo Besozzi, señaló que “Esto hay que digerirlo de la mejor manera y masticarlo con tranquilidad. En un país con democracia como este, estas cosas pueden suceder y de hecho ya pasaron. Sucedió con el Partido Colorado y podía pasarle al PN”. Dijo que sin embargo “a veces el dolor es que son electos por un partido y antes de terminar la legislatura cambian”.

Besozzi consideró que estos hechos demuestran que “se toman decisiones apresuradas”. “No es lo mejor para el sistema político porque la gente de afuera no lo ve del todo bien. Ya estamos devaluados y si encima hacemos estas cosas quedamos un poco en offside, no solo con el partido sino también con quien votó y con la sociedad. Estamos dentro de lo que puede pasar y está en su derecho de irse, pero que no se olvide por quien fue elegido”.

Prefirió no “adjetivar” la decisión de Peña porque no habló con él aún y no sabe qué lo llevó a tomar esta decisión. “No le hace bien al sistema político esto, pero en definitiva se puede y está dentro de la constitución hacer estas cosas; no hay ley que lo impida, pero está la ley de la ética, hay que tener cuidado con esas cosas”.