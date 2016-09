El Tema Retro de la Jornada de SorianoTotal

The Bee Gees – Staying Alive & Night Fever (1977)

Los Bee Gees fue un exitoso grupo musical Británico, cuya carrera artística formal inició en Australia en 1958. El álbum doble Saturday Night Fever, banda sonora del filme del mismo título, al que los Bee Gees aportaron las seis canciones principales, llegó a vender más de 45 millones de copias, convirtiéndose en uno de los más exitosos de toda la historia de la música.

Algunas de sus canciones más populares son To Love Somebody, Massachusetts, I Started a Joke, Run to Me, How Can You Mend a Broken Heart, Stayin’ Alive, Night Fever, You Should Be Dancing, Tragedy, More than a woman, How deep is your love, Too Much Heaven, The Woman in you y You Win Again, entre otras.

Formado por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb en los años 1960, se encuentra entre los más importantes del género, con más de 40 años de actividad musical ininterrumpida.

En las décadas de 1960 y 1970, fueron parte inseparable de la escena musical mundial, en especial con la fiebre disco, de la mano del productor Robert Stigwood. En los años 1980 se dedicaron a colaborar con otros artistas y tiempo después volvieron a los estudios.

La banda cesó su actividad en 2003 con la muerte del menor de los hermanos, Maurice Gibb. Los sobrevivientes Barry y Robin anunciaron entonces que el nombre de Bee Gees ya no sería usado en presentaciones, sin embargo, el 7 de septiembre de 2009, Robin le reveló a Jonathan Agnew que había hablado con Barry y habían decidido volver a los escenarios. En 2012 falleció Robin, y con esto, la etapa de los BeeGees se cerró definitivamente.

Los Bee Gees fue uno de los grupos más exitosos en la historia de la música, vendiendo más de 120 millones de copias a nivel mundial, entre álbumes y singles.

Seguido del exitoso álbum en vivo, Here at Last… Bee Gees… Live, los Bee Gees coincidieron con la película “Saturday Night Fever”, en la cual las letras de su nuevo álbum cuyo nombre era “Night Fever” fueron coincidencia, perfectas para la película ya que ellos aseguran que escribían su nuevo disco sin saber de la existencia del nuevo filme Fiebre de sábado noche. Sería este el punto decisivo de su carrera. El impacto cultural de la película y de la banda sonora fue tremendo, no solo en EE.UU., sino también en el resto del mundo, convirtiendo a la escena disco como la dominante de la época.

Tres sencillos de Bee Gees (“How Deep Is Your Love”, “Stayin’ Alive”, y “Night Fever”) alcanzaron el #1 en Estados Unidos y en la mayoría de los países alrededor del mundo, lanzando el período más popular de la era disco. Además escribieron “If I Can’t Have You” que se volvió un hit #1 interpretado por Yvonne Elliman, mientras que la propia versión de Bee Gees fue el Lado B de Stayin’ Alive. Tanta fue la popularidad de Saturday Night Fever que dos versiones diferentes del tema “More Than a Woman” fueron puestas al aire, una por los Bee Gees, que fue relegada a ser un tema de álbum, y otra por Tavares, la cual fue el hit de la película. El sonido de los hermanos Gibb era inevitable. Durante un período de ocho meses, desde el comienzo de la temporada navideña de 1977, los hermanos escribieron seis canciones que se mantuvieron en el puesto #1 en los Estados Unidos por 25 de 32 semanas consecutivas: tres canciones bajo el nombre de la banda, dos del hermano de los Gibb, Andy Gibb, y el single de Yvonne Elliman.

Impulsada por el éxito de la película, el álbum rompió récords múltiples volviéndose el álbum más vendido en la historia hasta ese momento. SNF ha vendido más de 40 millones de copias alrededor del mundo, haciéndolo una de las bandas sonoras más vendidas de todos los tiempos.

Durante esta era, Barry y Robin escribieron “Emotion” para Samantha Sang, quien la llevó al Top Ten hit (los Bee Gees cantaron las voces de apoyo). Un año después, Barry escribió la canción del título de la película Grease, basada en el musical de Broadway del mismo nombre. Ésta versión la cantó Frankie Valli, llegando al número #1. De una vez, cinco canciones escritas por los hermanos Gibb estaban en el Top Ten de los EE.UU. al mismo tiempo. Fue la primera vez que esta situación de dominancia en las listas se repetía desde 1964, cuando los Beatles lideraron con 5 sencillos en el top 5 estadounidense.

En 1978, Barry Gibb se volvió en el único compositor de letras en tener cuatro números uno consecutivos en Estados Unidos, quebrando el récord de John Lennon y Paul McCartney impuesto en 1964. Éstas canciones fueron “Stayin’ Alive”, “Love Is Thicker Than Water”, “Night Fever”, e “If I Can’t Have You”.

En 1976, los Bee Gees grabaron tres covers de los Beatles —”Golden Slumbers/Carry That Weight”, “She Came in Through the Bathroom Window” y “Sun King” —para el documental histórico All This and World War II. Los tres Bee Gees también coestelarizaron éste trabajo con Peter Frampton en la película Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1978). El filme había sido fuertemente promocionado previo al lanzamiento, y fue esperado como un éxito para disfrutar de un gran éxito comercial. Finalmente la desilusión provocada por el filme provocaron duras palabras de los críticos, y la indiferencia del público.

Durante este tiempo, el hermano más joven de los Bee Gees, Andy, siguió a sus hermanos mayores en la carrera musical, disfrutando de un considerable éxito. Producido por Barry, los tres primeros sencillos de Andy Gibb llegaron al número 1 de las listas de Estados Unidos. Lo que vino después de Saturday Night Fever por parte de los Bee Gees fue el álbum Spirits Having Flown. Produjo tres sencillos más en el #1: “Too Much Heaven”, “Tragedy”, and “Love You Inside Out.” Esto les dio a los Gibb seis sencillos en el #1 en Norteamérica dentro de un año y medio (una marca sobrepasada solo por Whitney Houston). “Too Much Heaven” terminó como la contribución musical de los Bee Gees al Music for UNICEF Concert en la Asamblea General de las Naciones Unidas en enero de 1979, una función benéfica por parte de los Bee Gees, Robert Stigwood, y David Frost para la UNICEF que fue transmitido mundialmente. Los hermanos donaron las ganancias de la canción a la caridad.

Los Bee Gees incluso tuvieron un hit country en 1979 con “Rest Your Love On Me”, el lado contrario del single “Too Much Heaven”, escrito por Barry llegó al Top 40 en las listas de música country. En 1981, Conway Twitty llevó “Rest Your Love On Me” al tope de dicha lista musical.

El infrenable éxito de los Bee Gees tuvo su auge y caída con la burbuja de la música disco. A fines de 1979, la música disco fue decayendo en popularidad, y la reacción violenta contra el disco puso a la carrera estadounidense de los Bee Gees en picada. Las estaciones de radio de todo Estados Unidos empezaron a promocionar el “Bee Gee Free Weekends” (Fines de semanas libres de Bee Gees). Con su increíble despegue de 1975 a 1979, los Bee Gees solo lograron un Top Ten más en Estados Unidos, y nada más hasta 1989. La popularidad internacional de la banda tuvo un pequeño daño.