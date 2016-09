El Tema Retro de la Jornada en SorianoTotal

Queen – I Want it All (1989)

I Want It All (yo lo quiero todo) es la cuarta canción y primer sencillo extraído del disco The Miracle, editado en 1989 por la banda inglesa de Rock, Queen.

Esta es una de las pocas canciones de rock que tuvieron éxito a fines de los 80, debido al crecimiento de la música Pop, de la cual artistas como Kylie Minogue o The Bangles eran los principales exponentes, estaban muy firmes como favoritas de la gente y por ello se había vuelto muy raro que pudiera lograr buenas ventas y una buena posición en listas.

La canción en si misma es un himno del rock, la letra de la canción tiene mensajes que podrían considerarse de rebelión, aunque Brian May ha dicho que principalmente es un mensaje de ambición y de luchar por tus metas. La canción también fue utilizada como una canción anti-apartheid.

La canción fue inspirada en Anita Dobson, esposa de Brian May, quien solía decir “I Want it All and I Want it Now” (Lo quiero todo y lo quiero ahora”).

La canción a diferencia de las otras canciones del álbum, alcanzó el puesto nº3 en el Reino Unido y en los Mainstream Rock Tracks y alcanzó el 50 en los Billboard Hot 100.

La canción ha sido utilizada recientemente como un comercial para Dr. Pepper. También ha sido utilizada para el anuncio publicitario de la Eurocopa 2008 de DIGITAL+.

Fue cantada por el vocalista de The Who, Roger Daltrey, en el concierto a su amigo de toda la vida, Freddie Mercury.

Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury, el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros (Freddie Mercury, fallecido en 1991, y John Deacon, retirado en 1997), los integrantes restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre Queen, por lo que la banda aún es considerada activa.

El grupo gozó de un gran éxito en el Reino Unido con álbumes como Sheer Heart Attack (1974) y A Night at the Opera (1975). Este último llamó la atención internacionalmente, en especial por el sencillo “Bohemian Rhapsody”, y colocó a Queen en un primer plano de la escena musical. Tuvieron una significativa repercusión en Estados Unidos a finales de los años 1970, ya con un numeroso repertorio de éxitos. A nivel artístico, se ha destacado su diversidad musical, sus arreglos en múltiples capas y sus armonías vocales. Es considerada una banda de gran influencia en el desarrollo del hard rock y el heavy metal, incorporando elementos del glam rock, rock progresivo, folk, blues y pop. Fue una de las primeras agrupaciones musicales en hacer de sus conciertos espectáculos muy vistosos mediante el uso bombas de humo, flashpots o innovadores sistemas de luces móviles, además de promover la participación del público en los mismos, contribuyendo así al auge del arena rock.6 La crítica ha señalado el carisma de Freddie Mercury como una parte fundamental de sus presentaciones.7 A este respecto, habitualmente se han reconocido actuaciones como las del Live Aid en 1985 o el concierto del estadio de Wembley en 1986 como dos de los mejores recitales de rock de la historia. Aunque el cuarteto normalmente gozó de una gran popularidad y éxito comercial, en su momento una parte de la crítica no les tomó en serio, como por ejemplo cuando la publicación Rolling Stone criticó el álbum Jazz llamándolo “fascista”.

One Year Of Love – Soundtrack del Film Highlander y parte del LP A Kind of Magic (1986)

Tienen en su haber un total de quince álbumes de estudio, siete álbumes en vivo y numerosas recopilaciones. Desde la muerte de Mercury y el retiro de Deacon del mundo musical, May y Taylor se han presentado juntos ocasionalmente en eventos especiales y programas televisivos como músicos invitados junto a otros artistas. Desde 2004 hasta 2009, trabajaron junto a Paul Rodgers bajo el nombre de Queen + Paul Rodgers. Con unas ventas estimadas en torno a 200 millones de discos, Queen es uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos;15 su primer álbum compilatorio, Greatest Hits (1981), es todavía el álbum más vendido en la historia del Reino Unido con 6 millones de copias en este país. Queen fue nombrado el decimotercer mejor artista de hard rock de todos los tiempos en una lista elaborada por VH1 (VH1’s 100 Greatest Artists of Hard Rock list); además, en un sondeo realizado por la emisora BBC Radio 2 en 2007, Queen fue elegido como «el mejor grupo británico de todos los tiempos».