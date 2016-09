El Tema Retro de la Jornada en SorianoTotal

Santana en WoodStock 1969

Santana es el álbum debut en formato LP del grupo de rock de San Francisco (California), Santana, publicado en 1969.

Después de haber hecho algunas pequeñas apariciones en el área de San Francisco, California, la banda liderada por el inigualable guitarrista Carlos Santana, desembarca en WoodStock al ritmo del Latin Rock Fusion en 1969, ante un público al que le eran casi desconocidos. El efecto es impactante y marca el inicio de uno de los mejores grupos latino/americanos más importantes de todas las épocas.

Evil Ways en vivo WoodStock 1969

El álbum fue grabado durante el mes de mayo de 1969, en San Mateo (California), Estados Unidos. Contiene una mezcla de rock y música latina, desarrollada en forma de jam session, repleta de improvisaciones, individuales y colectivas, aunque, por indicación del entonces manager de la banda, Bill Graham, se desarrollaron algunos de los temas de forma más convencional. La crítica recibió el disco con grandes alabanzas (la revista Rolling Stone, llegó a decir que Santana hacía por la música latina lo que Chuck Berry había hecho por el blues).

La música de Santana impactó en el Festival de Woodstock, celebrado en agosto de 1969, un mes antes del lanzamiento del disco. El single “Evil Ways”, extraído del álbum, llegó al Top 10 de Billboard.

En 2003, estaba situado en el puesto nº 150 de la lista de la revista Rolling Stone. En 2004 se re-editó el disco con añadidos procedentes de Woodstock y tomas de las sesiones de grabación inicialmente no incorporadas.

De este álbum se han hecho 29 versiones en todo el mundo.

Soul Sacrifice en vivo 1969 WoodStock

Listado de temas (Edición original – Columbia CS 9781)

Cara 1

“Waiting” (Santana) – 4:07

“Evil Ways” (J. Zack) – 4:00 3

“Shades of Time” (Santana Band) – 3:13

“Savor” (Santana Band) – 2:47

“Jingo” (Babatunde Olatunji) – 4:23 4

Cara 2

“Persuasion” (Santana) – 2:36

“Treat” (Santana) – 4:46

“You Just Don’t Care” (Santana) – 4:37

“Soul Sacrifice” (Santana) – 6:38

Listado de temas (Edición de 2004 – Legacy)

Disco 1

“Waiting” – (Santana) – 4:07

“Evil Ways” – (Henry/Zack) – 4:00

“Shades of Time” – (Rolie/Santana) – 3:13

“Savor” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 2:46

“Jingo” – (Olatunji) – 4:23

“Persuasion” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 2:36

“Treat” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 4:46

“You Just Don’t Care” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 4:37

“Soul Sacrifice” – (Brown, Malone, Rolie, Santana) – 6:38

“Savor” (toma alternativa #2) – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 2:57

“Soul Sacrifice” (toma alternativa #4) – (Brown, Malone, Rolie, Santana) – 8:50

“Studio Jam” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 7:09

Disco 2

“Fried Neckbones” – (Willie Bobo/William Correa/Melvin Lastie) – 7:41

“Soul Sacrifice” – (Brown, Malone, Rolie, Santana) – 9:06

“Persuasion” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 3:52

“Treat” – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 6:49

“Shades of Time” – (Rolie/Santana) – 2:29

“Jingo” – (Olatunji) – 5:20

“Waiting” (en vivo) – (Santana) – 4:44

“You Just Don’t Care” (en vivo) – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 4:55

“Savor” (en vivo) – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 5:25

“Jingo” (en vivo) – (Olatunji) – 5:14

“Persuasion” (en vivo) – (Areas, Brown, Carabello, Rolie, Santana, Shrieve) – 3:05

“Soul Sacrifice” (en vivo) – (Brown, Malone, Rolie, Santana) – 11:49

“Fried Neckbones” (en vivo) – (Willie Bobo/William Correa/Melvin Lastie) – 7:13

Las pistas 1 – 6 se grabaron en las sesiones originales del disco. Las pistas 7 – 14 proceden de la actuación del Festival de Woodstock

Ediciones

Título Formato Discográfica Nº. catálogo País Año

Santana (LP) Columbia CS 9781 Estados Unidos 1969

Santana (Casete, álbum) CBS 40-63815 Reino Unido 1969

Santana (LP) CBS S 63815 Yugoslavia 1969

Santana (LP) CBS, Deutscher Schallplattenclub 28 289-7 Alemania 1969

Santana (LP) CBS S 63815 Alemania 1969

Santana (LP) CBS S 63815 Países Bajos 1969

Santana (LP) Columbia SBP 233748 Australia 1969

Santana (LP, álbum) CBS S 63815 Reino Unido 1969

Santana (LP, álbum) Deutscher Schallplattenclub H 289/1 Alemania 1969

Santana (LP, álbum) Columbia CS 9781 Canadá 1969

Músicos

Bajo: Dave Brown

Congas y percusión: Mike Carabello

Batería: Mike Shrieve

Guitarra y voz: Carlos Santana

Piano, órgano y voz: Gregg Rolie

Timbales, congas y percusión: José Chepito Areas*

Producción y diseño

Arreglos: Alberto Gianquinto

Ilustraciones: Lee Conklin

Fotografía: Jim Marshall

Productor: Brent Dangerfield y Carlos Santana

