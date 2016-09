El Tema Retro de la Jornada en SorianoTotal

Metallica – Nothing Else Matters (1991)

Metallica es una banda de thrash metal estadounidense originaria de Los Ángeles, pero con base en San Francisco desde febrero de 1983. Fue fundada en 1981 en Los Ángeles por Lars Ulrich y James Hetfield, a los que se les unirían Dave Mustaine y Cliff Burton. Estos dos músicos fueron después sustituidos por el guitarrista Kirk Hammett y el bajista Jason Newsted, Dave Mustaine fue despedido un año después de ingresar en la banda debido a su excesiva adicción al alcohol y su actitud violenta, y fundó la banda Megadeth, siendo sustituido por Kirk Hammett ex guitarrista de Exodus. Por otra parte, el 27 de septiembre de 1986, la muerte de Cliff Burton en un accidente de autobús en Suecia, durante una de sus giras, provocó la entrada al grupo de Jason Newsted, quien, tras su abandono quince años más tarde, sería sustituido por el bajista actual, Robert Trujillo.

A la fecha, la banda ha editado nueve discos de estudio. Las ventas totales de Metallica superan los 120 millones, y se les considera parte de los cuatro grandes del thrash metal, junto con Megadeth, Slayer y Anthrax.

Además, el grupo ha conseguido numerosos premios musicales, entre los que destacan nueve Grammys, dos premios otorgados por la cadena musical MTV, dos galardones de la Academia de Música Americana (American Music Awards) y un premio de la revista Billboard, además de poseer una estrella en el Paseo de la Fama de la revista Kerrang!.

Se considera que la historia de Metallica comenzó en 1981 cuando el joven Lars Ulrich, originario de Gentofte, Dinamarca, se trasladó con su familia a Los Ángeles. Hijo del tenista profesional Torben Ulrich, Ulrich había desarrollado una enorme afición por el heavy metal durante los años 70, cuando la NWOBHM (Nueva Ola de Heavy Metal Británico) tenía gran auge en la escena underground europea. Con su traslado a Estados Unidos, planeado por su padre con el objetivo original de preparar una carrera dentro del tenis profesional, dicha afición de Ulrich se convertiría prácticamente en una obsesión, que se concentraba especialmente en grupos desconocidos de la nueva corriente inglesa. Su prioridad al llegar a Los Ángeles fue la de explotar su capacidad musical junto con otros jóvenes, lo que le llevó en 1981 a publicar un anuncio en la revista Recycler, en el que solicitaba un guitarrista para formar una banda con influencias de las bandas de la NWOBHM,5 concretamente sus bandas preferidas: Diamond Head, Iron Maiden y Tygers of Pan Tang. El joven James Hetfield, hijo de un propietario de una compañía de camiones y de una cantante de ópera que educaron a sus hijos en la Ciencia Cristiana, respondió a su anuncio. Comenzaron a ensayar juntos y, aunque al principio a Hetfield no le convencía la forma de tocar de Ulrich, finalmente formaron una banda. La clave de esta unión fue el tema que Lars tenía reservado por parte de su amigo Brian Slagel, fundador de la compañía discográfica, entonces recién creada, Metal Blade Records, en el primer recopilatorio que editaría el sello, titulado Metal Massacre.

El nombre del grupo fue idea de un amigo de Lars llamado Ron Quintana, quien tenía “Metalmania” y “Metallica” como posibles nombres para un nuevo fanzine musical, aunque se inclinaba más por el segundo. A Ulrich le gustó tanto “Metallica” que rápidamente le recomendó (a Quintana) que llamara “Metalmania” al fanzine. Así, la banda de Ulrich y Hetfield tomó el nombre Metallica.

Nothing Else Matters

So close, no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

Never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don’t just say

And nothing else matters

Trust I seek and I find in you

Every day for us something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

Never cared for what they do

Never cared for what they know

But I know

So close, no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

And nothing else matters

Never cared for what they do

Never cared for what they know

But I know

I never opened myself this way

Life is ours, we live it our way

All these words I don’t just say

Nothing else matters

Trust I seek and I find in you

Every day for us, something new

Open mind for a different view

And nothing else matters

Never cared for what they say

Never cared for games they play

Never cared for what they do

Never cared for what they know

And I know, yeah!

So close, no matter how far

Couldn’t be much more from the heart

Forever trusting who we are

No, nothing else matters

Escrita por:

JAMES ALAN HETFIELD, LARS ULRICH