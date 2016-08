Con la sala desbordada de jóvenes dispuestos a ver “Un tranvía llamado deseo” se cumplió la segunda jornada en la que el Auditorio recibió adolescentes de todas partes del país, en el año en que se conmemora el 80º Aniversario del Consejo de Educación Secundaria. Llegaron desde Montevideo, Canelones, Florida, Tacuarembó, Soriano, San José, Rivera, Rocha, Paysandú, Durazno, Cerro Largo, Artigas y Maldonado.

Uno de los jóvenes que asistieron desde La Coronilla, departamento de Rocha, nos cuenta sobre su experiencia: “Me mantuvo cautivo, me había olvidado que estaba en el Sodre, estaba metido –en la obra- y eso es algo que realmente me gustaría volver a vivir por cuenta propia, no volver con Artístico, sino elegir yo mismo y volver a vivirlo nuevamente. Porque sinceramente es una oportunidad tremenda y más para la gente del interior como yo…” (Áxel Rodriguez).

Relacionado