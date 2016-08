El Tema Retro de la Jornada en SorianoTotal

Player – Baby Come Back (1977)

Player es una banda estadounidense de rock que se hizo conocida durante la década de 1970.

Fue formada en la ciudad de California, Los Ángeles, el 15 de noviembre de 1976 por el bajista líder Ronn Moss, quien antes había tenido experiencia como músico con el llamado estilo «rock’n’roll». Su sonido se basaba en una mezcla entre el rock, pop, soft rock, encajando muy bien con el emergente sonido disco de la época.

Moss desde una temprana edad aprende a tocar la batería y más tarde la guitarra y el bajo, liderando formaciones y fogueándose en cientos de clubs y baretos de Los Ángeles, incluso antes de cumplir la edad requerida para tocar legalmente. Ronn Moss (bajo, voz) une su fuerza creativa con otros tres músicos, el británico originario de Liverpool Peter Beckett (guitarra, voz), JC Crowley (teclado, guitarra, voz) y John Friesen (batería), convirtiéndose así en los Player.

Su música llamó la atención del promotor y empresario Robert Stigwood, quien los contrató para RSO Records, donde produjeron los álbumes de estudio Player y Danger Zone y tras un cambio de discográfica en 1980 producen su tercer álbum Room With A View; discos que pasan desapercibidos en un primer momento pero que posteriormente llegan al gran público ante el éxito a nivel mundial del sencillo «Baby Come Back». En diciembre de 1977, «Baby Come Back» se convirtió en el sencillo más vendido en Estados Unidos, superando las 600,000 copias de unidad. Esto les favoreció la certificación de disco de oro por la Recording Industry Association of America (RIAA) y por la Canadian Recording Industry Association (CRIA).

«Player» –grabado en 1976, editado y publicado bajo las compañías discográficas RSO Records y Philips Records en 1977, cultivando un mayor y desempeñante éxito comercial– es su disco debut que titulan con el mismo nombre de la banda; un álbum muy completo en el cual ningún tema tiene desperdicio pero sobresaliendo entre todas su aclamado hit «Baby Come Back» –escrita por Peter Beckett y J.C. Crowley– o «This Time I’m In It For Love», influenciada y orientada en el estilo surf, que también tuvo mucha repercusión. En 1978, la revista estadounidense Billboard los nombró como «Nuevo Artista o Grupo del Año» y veintinueve años más tarde, en septiembre de 2007, fueron incluidos en el «Salón de la Fama del Rock».

El Single Baby Come Back en la Pelicula Transformers

Baby Came Back

Spending all my nights, all my money going out on the town

Doing anything just to get you off of my mind

But when the morning comes, I’m right back where I started again

And trying to forget you is just a waste of time

Baby come back, any kind of fool could see

There was something in everything about you

Baby come back, you can blame it all on me

I was wrong, and I just can’t live without you

All day long, wearing a mask of false bravado

Trying to keep up a smile that hides a tear

But as the sun goes down, I get that empty feeling again

How I wish to God that you were here

Baby come back, any kind of fool could see

There was something in everything about you

Baby come back, you can blame it all on me

I was wrong, and I just can’t live without you

Now that I put it all together

Give me the chance to make you see

Have you used up all the love in your heart?

Nothing left for me, ain’t there nothing left for me

Baby come back, any kind of fool could see

There was something in everything about you

Baby come back, listen baby, you can blame it all on me

I was wrong, and I just can’t live without you

I was wrong, and I just can’t live

Baby come back, any kind of fool could see

There was something in everything about you

Baby come back, you can blame it all on me